«СалаваTik»и записали видео на 63-ю песню и встретились с Рустамом Миннихановым

Участники группы «СалаваТік» встретились с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Дети поблагодарили руководителя республики за помощь в реализации проекта.

«Спасибо за детство, которое мы проводим, разговаривая и исполняя песни на родном языке! Вместе мы большая сила!» – сказали «СалаваТік»и Рустаму Минниханову и представили ему свои достижения.

Раис в ответ пожелал ребятам больших успехов.

Кроме того, «СалаваТік»и выпустили видео на песню «Кулчатыр» («Зонтик»). К настоящему моменту участники проекта записали клипы на 63 композиции. Их канал на YouTube имеет 10 тысяч подписчиков и 6 млн просмотров.

Автор слов к песне «Кулчатыр» – писатель, заслуженный работник культуры, лауреат премий Татарстана им. Габдуллы Тукая, Г. Исхаки, А. Алиша, И. Юзеева Факиль Сафин, автор музыки – известный татарский композитор, заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии РТ им. Г. Тукая Луиза Батыр-Болгари.

Как отметила главный редактор журналов «Салават купере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина, это не первое сотрудничество участников проекта с композитором. Полгода назад «СалаваТік»и выпустили видео с песней «Кояшлы ил» («Солнечная страна»). За это время оно набрало 74 тысячи просмотров на YouTube.

«Песню „Кулчатыр“ мы с друзьями очень любили в детстве. Надеюсь, видео на эту песню понравится нашим маленьким друзьями наберет много просмотров», — сказала Файзуллина.

Писатель Факиль Сафин вспомнил, что однажды услышал, как дети поют песню о зонтике на русском языке, не зная ее перевода.

«Я знал, что татарская интеллигенция начала XX века называла зонтик словом „чатыр“, — рассказал он о том, как появились слова песни. — А я назвал зонтик „кулчатыр“ и написал стихотворение о ребенке, который ждет дождя. Луиза Батыр-Болгари, услышав мой стих, написала на него красивую мелодию».

Сейчас же «Кулчатыр» снова обрела популярность, к примеру ее исполняют на праздниках в детских садах.

«После победы Дины Гариповой в шоу „Голос“ Андрей Малахов пригласил её на свою передачу. Там он сказал Дине, что нашел первую песню, с которой она одержала победу в конкурсе. Ей стала песня „Кулчатыр“. Помню, как я смотрел передачу и радовался», — рассказал автор слов.