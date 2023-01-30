Показаны кадры, как самый мощный в мире миномет «Тюльпан» поразил боекомплект ВСУ

Бойцы первой Славянской бригады поразили из самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» боекомплект ВСУ в укрепрайоне на донецком направлении. Видео опубликовало РИА Новости в своем телеграм-канале.

Оператор-корректировщик установил и передал минометному расчету координаты расположения противника. На кадрах показано, что 240-миллиметровый снаряд пробил перекрытия и спровоцировал подрыв украинского боекомплекта.

«Тюльпан» — единственный в мире миномет калибра 240 мм. Обычным снарядом он может стрелять до 10 км, активно-реактивным — до 20. Ранее были показаны кадры, на которых с помощью этого оружия была поражена одна из военных частей ВСУ.