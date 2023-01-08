СМИ показали кадры применения против ВСУ самого мощного в мире миномета «Тюльпан»

Российские военные в ходе спецоперации применили против Вооруженных сил Украины (ВСУ) самоходный миномет 2С4 «Тюльпан», который считается самым мощным в мире. С помощью этого оружия поражена одна из военных частей ВСУ. Кадры применения миномета в своем телеграм-канале публикует РИА Новости.

Поясняется, что оператор беспилотника 1-й Славянской бригады корректирует огонь 240-миллиметровыми снарядами, предназначенными для уничтожения фортификационных сооружений, крупных скоплений техники и живой силы противника. Военным удалось запечатлеть точные попадания в цель и мощные взрывы, которые полностью уничтожили объект ВСУ, выполненный из прочного бетона.

Напомним, «Тюльпан» на сегодняшний день является самым крупнокалиберным минометом в мире. Калибр в 240-мм позволяет миномету вести огонь также ядерными боеприпасами мощностью 2 кт в тротиловом эквиваленте.

Накануне российские СМИ также опубликовали кадры танкового боя с участием трех российских и двух украинских машин.