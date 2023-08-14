«День казанского жизнелюба» пройдет в парке Горького 23 августа

«День казанского жизнелюба» состоится 23 августа в парке имени Горького. Гостям расскажут про организацию активного досуга пожилых людей, а также подарят карту возможностей «Жизнелюб», по которой можно будет посещать культурные и спортивные занятия, лекции и концерты. Об этом сообщила на деловом понедельнике в мэрии заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

Сам праздник пройдет в формате квеста. Гостей встретит уютная wellcome-зона, где им расскажут о правилах игры. Затем на аллеях парка каждое учреждение представит занятия по своему направлению.

Для гостей организуют многочисленные площадки со спортивными состязаниями, художественной деятельностью и различными мастер-классами. Так, на площадке прикладного декоративного искусства всех желающих ждут мастер классы по живописи, вышиванию, созданию кукол и украшений.

«На следующей площадке гостям объяснят правила пользования цифровыми устройствами и как уберечь себя от цифрового мошенничества. Здесь же <...> медики проведут лекции по здоровому образу жизни», — отметила Сагитова.

На празднике можно будет посетить занятия по аэробике и гимнастике от профессиональных тренеров. Желающие смогут принять участие и в танцевальных мастер-классах. А на интеллектуальной площадке будут организованы соревнования по шахматам и летняя читальня с обзором актуальной литературы и буккроссингом.

Кроме того, состоятся консультации по трудоустройству и социальному обеспечению. Также будет создана красочная фотозона с растениями, выращенными пенсионерами. Здесь же пройдет мастер-класс по выращиванию овощей, фруктов и цветов.

На зеленой лужайке парка состоится отчетный концерт вокальных и хореографических коллективов прроекта «Жизнелюб», а также конкурс красоты и таланта «Алтынбике». Здесь же проведут мастер-классы по изобразительному искусству и организуют детскую зону.

«Гости парка смогут продемонстрировать свою физическую и интеллектуальную форму на соревнованиях по городошному спорту, настольному теннису, дартсу и шахматам. А после всех активностей гостей пригласят на чаепитие. По итогам квеста всем вручат памятные подарки с символикой проекта „Жизнелюб“», — заключила замруководителя исполкома Казани.