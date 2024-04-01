Поиски 13 пропавших в Амурской области горняков прекращены из-за угрозы повторных обвалов

Поиски шахтеров, которые оказались под завалами на руднике «Пионер» в Амурской области, прекращены из-за угрозы повторных обвалов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Покровского рудника».

«Решение о прекращении работ было принято руководителем ликвидации аварии на основании рекомендаций технического совета, в состав которого вошли представители трех профильных проектных институтов и организаций: рудника "Пионер", МЧС России и Военизированной горноспасательной части», – указано в сообщении.

Результаты бурения показали, что места, где могли находиться шахтеры, заполнены водой и горной породой. Согласно заключению экспертов, есть вероятность повторного обвала горной массы и затопления, а также частичного обрушения карьера. Исходя из сообщения предприятия, 13 горняков считаются погибшими. Психологи МЧС России оказывают психологическую помощь родным и близким горняков

Напомним, 18 марта на участке подземных работ на руднике «Пионер» в Амурской области произошел обвал горных пород. Под завалами оказались 13 горняков.

Психологи МЧС России оказывают психологическую помощь родным и близким погибших горняков.