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Поиски 13 пропавших в Амурской области горняков прекращены из-за угрозы повторных обвалов
Поиски шахтеров, которые оказались под завалами на руднике «Пионер» в Амурской области, прекращены из-за угрозы повторных обвалов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Покровского рудника».
«Решение о прекращении работ было принято руководителем ликвидации аварии на основании рекомендаций технического совета, в состав которого вошли представители трех профильных проектных институтов и организаций: рудника "Пионер", МЧС России и Военизированной горноспасательной части», – указано в сообщении.
Результаты бурения показали, что места, где могли находиться шахтеры, заполнены водой и горной породой. Согласно заключению экспертов, есть вероятность повторного обвала горной массы и затопления, а также частичного обрушения карьера. Исходя из сообщения предприятия, 13 горняков считаются погибшими. Психологи МЧС России оказывают психологическую помощь родным и близким горняков
Напомним, 18 марта на участке подземных работ на руднике «Пионер» в Амурской области произошел обвал горных пород. Под завалами оказались 13 горняков.
Психологи МЧС России оказывают психологическую помощь родным и близким погибших горняков.
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