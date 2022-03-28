Поиск нового театра и подготовка поколения Next: в КазГике завершили «Неделю театра»

Фото: © Салават Камалетдинов

В Казанском государственном институте культуры завершился творческий проект «Неделя театра». Популяризирующий театральное искусство среди детей и молодежи проект становится главным культурным событием творческого вуза, с каждый годом привлекая все большее внимание общественности. Идейный вдохновитель и руководитель оргкомитета – кандидат искусствоведения, заведующая кафедрой театрального творчества КазГИК Эльмира Галимова считает событие важной составляющей профориентационной работы вуза.

«В этом году в рамках проекта нам удалось активно проработать первую ступень театрального образования – в течение недели каждый день к нам приезжали около 60 детей из районов и близлежайших городов республики. Это те ребята, которые в будущем могут стать нашими абитуриентами. В этот раз хотелось сделать акцент на развитие подрастающего творческого поколения», – подчеркнула Галимова.

Фото предоставлено пресс-службой вуза

Дети смогли приобщиться к театральной работе в рамках серии мастер-классов по режиссуре, актерскому мастерству, сценической речи и сценическому движению. В роли экспертов выступили члены профессорско-преподавательского состава кафедры театрального творчества.

«Театр меняется вслед за изменениями нашей жизни. Сегодня спектакли становятся более разнообразными, интересными, отзывающимися на “злобу дня”, разрывающими любые шаблоны. И вуз не может не следовать за театральной эволюцией», – поделился мнением профессор кафедры театрального творчества и режиссуры театрализованных представлений КазГИК, заслуженный работник культуры РФ и РТ Наиль Сафиуллин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Основой программы «Недели театра в КазГИК» традиционно стали показы выпускных и курсовых спектаклей студентов театральной кафедры. Всего на суд публики были предложены семь работ. Стены института стали творческой лабораторией и местом самовыражения для студентов.

Эльмира Галимова заметила, что воспитанниками института были представлены разные жанры: от детских сказок и интерпретации классического репертуара, до экспериментального театра, не вписывающегося в рамки «сценической коробки».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сердцем форума этого года стал круглый стол на тему «Современные тенденции развития театрального искусства поколения NEXT», в рамках которого были обсуждены проблемы, касающиеся области театральной педагогики в учреждениях дополнительного образования, ссузов и вузов регионов России и Татарстана, режиссуры, актерского мастерства, сценической речи, современной драматургии для детей и юношества, а также нового вектора в развитии зрелищно-массовых форм и театрализованных представлений.

В процессе обсуждения насущных проблем приняли участие представители Театра юношеского творчества Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных, Казанского театра юного зрителя, Камаловского театра, Республиканского центра внешкольной работы, Детской школы театрального искусства имени Калягина, Союза детских театральных школ и театральных отделений детских школ искусств и другие.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Онлайн и офлайн формат круглого стола позволил объединить различные профильные учреждения первой, второй и третьей ступеней образования Татарстана, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Уфы, Екатеринбурга, Самары, Волгограда и других городов России.

Ректор Казанского государственного института культуры и искусств Роза Ахмадиева подчеркнула, что на время проекта стены вуза становятся местом проведения ярмарки вакансий.

«Уже завтра представители не только казанских, но и театров всей республики соберутся в наших стенах. Студенты смогут задать интересующие их вопросы потенциальным работодателям, а последние — присмотреть новые кадры. Я надеюсь, в дальнейшем нам удастся систематизировать эту работу», – резюмировала Ахмадиева.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Интересно, что некоторые студенты выпускных курсов уже служат в Казанском театре юного зрителя. По словам представителей Института культуры, на сегодня трудоустройство выпускников театрального факультета составляет около 88 процентов.