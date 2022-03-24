Студенты КазГИКа ищут новые способы взаимодействия со зрителями

Фото предоставлено пресс-службой института

В Казани проходят дни «Недели театра» — творческого проекта Казанского государственного института культуры. Помимо того, что театральный форум является местом популяризации театрального искусства среди молодежи (все мероприятия проекта бесплатны), он еще и выполняет профориентационную функцию учебного заведения.

Фото предоставлено пресс-службой института

Основой программы «Недели театра в КазГИК» являются показы выпускных и курсовых спектаклей студентов театральной кафедры. Всего на суд публики предложены семь работ. Стены института становятся творческой лабораторией и местом самовыражения для студентов, которым предлагается не сдерживать свой творческий потенциал.

Этой возможностью сполна воспользовались студенты четвертого курса профиля подготовки «Режиссер, руководитель театрального коллектива, педагог». Они попытались найти свой собственный «Остров гениальности» по одноименной пьесе Марии Огневой. История развернулась не в привычной для зрителей сценической коробке, а в подвале института. Публика была намеренно вырвана из привычных театральных кресел в неуютную атмосферу подвала, из которого хочется вырваться.

Фото предоставлено пресс-службой института



«Наш спектакль о творчестве и о способах его реализации. О том, как одаренный человек в определенный момент своей жизни делает выбор, от которого зависит его дальнейшая судьба — станет ли он гениальным творцом или же потеряет себя. Наша работа дает возможность проследить все эти пути», — рассказал студент курса Рамиль Камалов.

Локация выбрана неслучайно — воспитанники Института культуры ставят своего зрителя в то же положение, в котором находится главный герой. Всем участникам действия хочется поскорее убраться из этих стен или же хотя бы добавить свежего воздуха в душное пространство. Интересно, что действие спектакля заканчивается на улице. По задумке, каждый зритель решает сам: удалось ли героине действия реализовать мечту или всё это осталось лишь ее грезами.

Фото предоставлено пресс-службой института

«Это уникальные ребята, которые с первого курса практикуются на площадке творческой лаборатории „Угол”. Они ищут новый живой театр, который зачастую не вписывается в сценическую коробку. “Остров гениальности” — поиск иных форм общения и взаимодействия со зрителями», — объяснила руководитель курса, доцент кафедры театрального творчества Алевтина Кайнова.

Она подчеркнула, что подвал института был использован в качестве локации для показа спектакля впервые за всю историю существования учебного заведения. На ее взгляд, такие необычные решения дают возможность организовывать театральное пространство по-новому.

Фото предоставлено пресс-службой института



Помимо показов спектаклей, во время «Недели театра» в КазГИКе проходит серия мастер-классов по режиссуре, актерскому мастерству, сценической речи и сценическому движению. В роли экспертов выступают члены профессорско-преподавательского состава кафедры театрального творчества.

Сердцем проекта стал круглый стол на тему «Современные тенденции развития театрального искусства поколения NEXT», в рамках которого произошел обмен опытом в области театральной педагогики.

Торжественная церемония закрытия творческого проекта «Неделя театра в КазГИК» состоится 28 марта в концертном зале Казанского государственного института культуры.