Погрузиться в атмосферу средневековья: в Болгаре проходит исторический фестиваль

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

В эти выходные на территории Болгарского музея-заповедника проходит новый исторический фестиваль «Болгар. Путешествие в прошлое». Это мероприятие стало для любителей истории и культуры уникальной возможностью погрузиться в атмосферу Волжской Булгарии. Подробнее о фестивале читайте в репортаже «Татар-информа».

Фестиваль насыщен разнообразными событиями: от реконструкций исторических битв до мастер-классов по традиционным ремеслам. У посетителей праздника есть возможность увидеть, как выглядела старинная посуда, попробовать выпечку по древним рецептам и стать свидетелями настоящих рыцарских турниров. Вход на мероприятие свободный. Фестиваль «Болгар. Путешествие в прошлое» проводится в рамках национального проекта «Туризма и индустрия гостеприимства» (инициирован, как и другие национальные проекты в их нынешнем виде, Президентом РФ Владимиром Путиным).

«Мы всегда за историю! Целью нашего фестиваля является, конечно, знакомство людей с историей нашей страны, с историей родного края. Важно, чтобы люди знали о разнообразии всех исторических эпох. У нас все мероприятия носят семейный характер, мы стараемся просвещать детей исторически, организуя увлекательные площадки для семей и мастер-классы для ребят. На наш фестиваль сегодня приехало много гостей из разных уголков нашей страны. Это очень радует, потому что от встреч разных людей и обмена опытом рождается единство нашего народа», — объяснил цели мероприятия организатор фестиваля — коммерческий директор компании «Путешествие в прошлое» Марк Рофман.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Команда организаторов нового фестиваля известна Татарстану проведением масштабного международного фестиваля средневекового боя «Великий Болгар», который с 2014 по 2022 год проходил в Татарстане на территории Болгарского городища — памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. За время существования проекта более 200 тыс. зрителей посетили фестиваль. «Великий Болгар» становился победителем в номинации «Событие года» ежегодной премии событийной индустрии России EFEA Awards и обладателем Гран-при Russian Event Awards 2020.

«В этом году этот фестиваль стал победителем конкурса на поддержку и проведение событийных мероприятий в рамках национального проекта „Туризм и индустрия гостеприимства“. Организаторы фестиваля получили субсидию в размере почти 11,3 млн рублей. Так и родился сегодняшний праздник. Мы надеемся, что фестиваль очень запомнится жителям республики, сегодняшним гостям из других городов. Хотелось бы, чтобы география не только участников, но и гостей расширялась с каждым годом. Этот фестиваль будет новой фишкой, новым брендом Великого Болгара!» — отметила заместитель председателя Госкомитета РТ по туризму Анастасия Софьина.

Завтра, 29 сентября, для гостей также будут работать десять площадок, где каждый сможет окунуться в атмосферу средневековья. Площадки распределены между четырьмя периодами существования Болгара — это Волжская Булгария, Золотая Орда, Казанское ханство и Русское государство. Центральным событием фестиваля стали тематические сражения реконструкторов московских рейтар XVII века — кавалеристов «Нового строя» с огнестрельным оружием.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Фестиваль посетили не только гости из Республики Татарстан, но и туристы из других регионов, таких как Ульяновская и Самарская области, Республика Башкортостан.

«Я не впервые на таком мероприятии, но меня действительно поразила атмосфера сегодняшнего праздника. Раньше я работала учителем истории в школе, и поэтому данный фестиваль — некая часть моей жизни. Увидеть реконструкторов в традиционных костюмах, почувствовать дух эпохи — это такое чудо! Особенно понравились мастер-классы от ведущих реконструкторов по гончарству. Я попробовала сделать всё сама, мне понравилось!» — заметила гостья фестиваля из Ульяновска Мария Соловьева.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

На церемонии открытия перед гостями праздника презентовали свои наряды участники из разных городов: Казани, Нижнекамска, Бирска (Башкортостан) и многих других. Каждый клуб исторической реконструкции представил определенную историческую эпоху. Любой желающий смог сделать запоминающуюся фотографию с реконструкторами, а у некоторых даже была возможность подержать в руках реплику старинного холодного или огнестрельного оружия.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

В течение двух часов на центральном ристалище проходили состязания рейтар. Всадники соревновались между собой, выполняя различные задания. В ходе зрелищных испытаний реконструкторы должны были, в частности, попасть из пистолетов в мишени, продеть массивное копье через колечко и разрезать патиссоны в движении. Во время прохождения заданий все действия рейтар комментировались ведущим мероприятия, создавая атмосферу знакомого всем прямого эфира со спортивного матча. Как заметил организатор фестиваля Марк Рофман, у реконструкторов разные профессии: кто-то врач, кто-то слесарь на заводе, а кто-то водитель. Но это не важно, ведь все эти люди объединены общим интереснейшим увлечением — историей определенной эпохи.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

«Каждый раз, когда я надеваю доспехи, я чувствую себя частью чего-то великого. Мы стараемся не просто развлечь людей, но и дать им возможность ощутить, каково это — быть в середине исторических событий. Я горжусь, что могу участвовать в этом фестивале», — сказал корреспонденту «Татар-информа» реконструктор по имени Александр.

На отдельной площадке были организованы стрельбы из лука и арбалета для всех желающих. И дети, и взрослые смогли попробовать свои силы, перед этим пройдя обучение с профессиональным инструктором. Для любителей экстремальных боев реконструкторы обучали гостей фестиваля вести бой с мечом и щитом.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Огромная историческая ярмарочная зона развернулась на территории Болгарского музея-заповедника. Вниманию покупателей были представлены изготовленные вручную изделия, товары из натуральных материалов. Любители оружия и коллекционеры смогли приобрести лук, ножи в кожаных ножнах и мечи.

«Мне кажется, фестиваль „Болгар. Путешествие в прошлое“ — это не только прошлое путешествие, это наше настоящее и, надеюсь, будущее. Именно на этой территории должны происходить такие мероприятия, потому что здесь начиналась великая история Республики Татарстан. На этом месте зарождались наши истоки, наши традиции и тот Татарстан, который мы имеем сейчас. Благодаря таким фестивалям мы вспоминаем о том, какие у нас были традиции и обычаи. Надеюсь, у нас получилось!» — сказала генеральный директор Туристско-информационного центра Казани Любовь Ковалева.

Для гостей фестиваля были организованы мастер классы по средневековым ремеслам и народно-художественным промыслам. Гости праздника обучались горновому бусоделию, гаданию на костях, кожевенному мастерству, золотной вышивке, плетению из бересты, игре на древних музыкальных инструментах и многому другому.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

На площадке вокруг главной сцены развернулись активные мероприятия. Был проведен мастер-класс по средневековым танцам, на который собралось много желающих научиться танцевать по-старинному. Процессом руководила ведущая, надиктовывая такт и напевая песню, под которую и предстояло танцевать гостям в парах, держась за руки.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

С 10 до 19 часов работала площадка «Семейного отдыха». Она включала игры и активности для все семьи, а именно: хороводы, старинные игры с аниматорами, эстафеты и веселые конкурсы, исполнение песен. Особенно интересной для гостей оказалась возможность погадать на альчиках — древних костях для игр и гадания. Люди выстроились в очередь, чтобы услышать заветное предсказание от профессионального реконструктора. Всем желающим нужно было задать интересующий их вопрос и бросить кости на стол, а затем гадатель говорил, сбудется ли их желание.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

На протяжении всего фестиваля работал обширный фудкорт, который предлагал обеды на любой вкус. Мясо, картофель, чаи и компоты предлагались гостям в разных точках. Также была организована продуктовая ярмарка для желающих привезти из Болгара необычное угощение.

Завершился первый день фестиваля выступлениями музыкальных групп, которые исполнили песни в стиле фолк (некоторые композиции относились к стилю металл). Завтра, 29 сентября, фестиваль продолжит погружать в атмосферу средневековья всех желающих посетить праздник в Великом Болгаре.