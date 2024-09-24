«Огненная сказка, бои Средневековья»: Болгар запускает новый исторический фестиваль

На территории Болгарского музея-заповедника в последние выходные сентября, 28-29 числа, начнет свою летопись новый масштабный исторический фестиваль. На замену международному фестивалю средневекового боя «Великий Болгар», закрытому в 2022 году, приходит фестиваль «Болгар. Путешествие в прошлое». Новый проект анонсировал на пресс-конференции в «Татар-информе» глава Комитета РТ по туризму Алексей Иванов, подчеркнув, что посещение фестиваля будет бесплатным.

Фестиваль организуется в том числе благодаря субсидии по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» помогает и работает вот в таких реальных, осязаемых вещах. В нацпроекте появилась единая субсидия на развитие регионов. Получили ее в этом году дети из направлений поддержки. Мы определили их как раз на событийных мероприятиях, проводимых на территории Татарстана. Этот проект (фестиваль – прим. «Т-и») победил. Мы рады, что фестиваль возвращается на болгарскую землю, в Татарстан, как гармоничное, интересное, качественное событие для жителей и прибывающих к нам гостей и туристов», - сказал Иванов.

Зрители, как заверили организаторы, погрузятся в атмосферу древнего волжского города – смогут увидеть воссозданный ремесленниками и реконструкторами быт Средневековья, поиграть в старинные игры, посетить историческую ярмарку и принять участие в мастер-классах, в том числе на муляжах средневекового оружия. Для посетителей будут работать 10 площадок, которые представят Болгар на протяжении четырех исторических периодов города – от Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства до Русского государства.

«В субботу площадки фестиваля будут работать с 10:00 до 21.30. В воскресенье мы закончим раньше - около 18 часов. Площадка фестиваля не такая большая, как была на “Великом Болгаре» - не позволяет проводить массовые бои 50 на 50 участников. Но зато, помимо рейтар, будет ещё площадка Раннего Средневековья, будут копейный турнир, турнир щит-меч, а также турнир со свободным выбором. Это когда участник выбирает оружие, на котором будет сражаться, не зная, что выбрал соперник. Будет также работать площадка спортивного мяча, участниками которой могут стать гости от 4 лет и старше, а также средневековые поединки и бои на центральном ристалище 5 на 5, 12 на 12 участников», - рассказал организатор фестивалей «Битва эпох» и «Великий Болгар», имполнительный директор компании «Путешествие в прошлое» Алексей Кокурин.

Самыми зрелищными событиями фестиваля станут сражения реконструкторов в роли московских рейтар XVII века, кавалеристов нового строя с огнестрельным оружием, а также огненная сказка – спектакль на основе фаер-шоу, поставленный по специально созданному сценарию удмуртским коллективом. В ночь с субботы на воскресенье пройдет средневековое afterpaty с посиделкам в таверне и большим костром.

Завершающий фестиваль «Великий Болгар», по словам Алексея Кокурина, собрал около 11 тысяч зрителей. На новый исторический проект организаторы смело ожидают примерно такое же количество гостей. Причем по опыту предыдущего фестиваля большинство зрителей, отметил Кокурин, - жители не Татарстана, а соседних регионов. Много на «Великий Болгар» приезжало гостей из Самарской, Ульяновской областей, Башкортостана.

«По новой трассе М12, чтобы из Нижнего Новгорода доехать в Болгары, нужно порядка 6 часов», - заметил спикер.

Организатор фестивалей «Битва эпох» и «Великий Болгар», коммерческий директор компании «Путешествие в прошлое» Марк Рофман подчеркнул, что последние выходные сентября были выбраны для проведения фестиваля не проста – с учётом фестивалей в соседних регионе в первый месяц осени.

До конца недели, отметил глава Комитета РТ по туризму, принимаются заявки на второй этап субсидий по национальному проекту. Второй список мероприятий в Татарстане смогут получить за счёт средств федерального и республиканского бюджетов, резюмировал спикер.