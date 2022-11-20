Погранкомитет Беларуси: Вооруженный человек пересек границу со стороны Украины

Неизвестный человек с оружием незаконно пересек границу со стороны Украины и зашел на территорию Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета страны.

Видеокамера в железнодорожном пункте пропуска Словечно (с украинской стороны — Выступовичи) 19 ноября около 16 часов запечатлела, как вооруженный человек шел по направлению к границе.

Нарушитель пересек границу, проходящую по центру железнодорожного моста, и зашел на белорусскую территорию. Там «украинский военнослужащий осуществлял фото- и видеосъемку местности, а также искал или устанавливал что-то в снегу», отметили в ведомстве.

Погранкомитет начал проверку инцидента и предупредил, что «низкая дисциплина» украинских военных, находящихся около границы, создает провокационные ситуации, которые могут привести к вооруженному столкновению.

До этого, 16 ноября, белорусские пограничники в Кобринском районе Брестской области, сбили из автомата Калашникова беспилотник в 100 метрах от границы с Украиной. Дрон был оснащен видеокамерой. По мнению погранкомитета, БПЛА мог использоваться для разведки и съемки технических средств охраны границы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Украина начала строить бетонный забор на границе с Беларусью. Высота ограждения составляет 3–4 метра.