Украина начала строить бетонный забор на границе с Беларусью — фото

Украина начала огораживаться забором от Белоруссии. Строительством забора высотой несколько метров занялись украинские военные, сообщает погранкомитет РБ.

Фото: телеграм-канал погранкомитета Белоруссии

На фото, опубликованных комитетом, видно, как военные показательно целятся в людей на противоположной стороне. «Украинские военные, находящиеся на смотровых вышках, преднамеренно создают напряженную обстановку», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал погранкомитета Белоруссии

По данным Белоруссии, забор расположен на расстоянии 10–15 км от границы государств. Его высота составляет 3-4 метра, сверху натянута колючая проволока.