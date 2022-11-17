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Политика
17 ноября 2022  14:20

Украина начала строить бетонный забор на границе с Беларусью — фото

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Украина начала огораживаться забором от Белоруссии. Строительством забора высотой несколько метров занялись украинские военные, сообщает погранкомитет РБ.

 

Фото: телеграм-канал погранкомитета Белоруссии

На фото, опубликованных комитетом, видно, как военные показательно целятся в людей на противоположной стороне. «Украинские военные, находящиеся на смотровых вышках, преднамеренно создают напряженную обстановку», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал погранкомитета Белоруссии

По данным Белоруссии, забор расположен на расстоянии 10–15 км от границы государств. Его высота составляет 3-4 метра, сверху натянута колючая проволока.

#забор
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