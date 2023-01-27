Поголовье свиней в личных подсобных хозяйствах Татарстана из-за АЧС сократили до 2,7 тыс.

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Татарстан в прошлом году вошел в число регионов, где была зарегистрирована африканская чума свиней. Из-за этого заболевания поголовье свиней в личных подсобных хозяйствах пришлось сократить до 2,7 тыс. голов. Об этом сообщил начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов на совместной коллегии ведомства с Управлением Россельхознадзора по РТ.

«Максимально сокращено количество личных подсобных хозяйств по содержанию свиней. На сегодня поголовье свиней в ЛПХ снижено. На момент регистрации инфекции поголовье составляло около 19 тыс. Это была вынужденная мера на тот момент. Кроме африканской чумы свиней по всем остальным особо опасным заболеваниям Татарстан прошел 2022 год благополучно», – сказал докладчик.

В течение прошлого года в республике было выявлено 11 очагов африканской чумы свиней, в том числе пять среди диких кабанов и шесть среди домашних свиней. От инфекции пострадали Спасский, Верхнеуслонский, Мамадышский, Чистопольский, Рыбно-Слободский, Пестречинский, Алькеевский районы, напомнил Хисамутдинов. «Почти вся территория республики находилась в зоне наблюдения по африканской чуме свиней. К настоящему времени карантин по всем очагам отменен», – заметил он.

По словам начальника управления, основные усилия были направлены на то, чтобы инфекция не проникла в крупные свиноводческие хозяйства. Самыми незащищенными по заносу африканской чумы свиней объектами и источниками дальнейшего распространения вируса являются личные подсобные хозяйства, уточнил он.

«Собственники свиней должны соблюдать все ветеринарные правила по их содержанию. В первую очередь обеспечить безвыгульное содержание, исключить контакт с дикой фауной и проводить термическую обработку кормов», – подчеркнул докладчик.

Под угрозой заноса вируса также находятся свиноводческие хозяйства с низким уровнем биологической защиты. Поэтому на альтернативные виды животноводства перешли три таких хозяйства, два из них расположены в Балтасинском районе и одно – в Алькеевском районе, добавил он.

«В республике еще остаются шесть хозяйств, которые до настоящего времени не обеспечили уровень защиты соответствующий третьему компартменту. Данные хозяйства находятся в Бавлинском, Бугульминском, Лениногорском, Нижнекамском, и Сармановском районах. В них содержится 2,5 тыс. голов свиней. Если этими хозяйствами не будет обеспечена защита предприятия от заноса африканской чумы свиней, то им нужно будет рассмотреть вопрос о переходе на альтернативные виды животноводства», – заявил Хисамутдинов.

Он отметил, что с 1 марта вносятся изменения в закон о ветеринарии в части возмещения ущерба при ликвидации особо опасных заболеваний животных. Ущерб будет возмещаться только тем хозяйствам, которые в полной мере соответствуют всем требованиям, предупредил начальник управления.

Для исключения заноса на территорию Татарстана вируса АЧС в прошлом году также проводился мониторинг всей ввозимой свиноводческой продукции. Всего в течение года было исследовано более 11 тыс. проб.