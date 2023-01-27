Шесть хозяйств Татарстана имеют низкий уровень биологической защиты от АЧС

В Татарстане шесть хозяйств имеют низкий уровень биологической защиты, поэтому являются потенциальными источниками возникновения и распространения африканской чумы свиней. Об этом сообщил руководитель Управления Россельхознадзора по РТ Ильнур Галеев на совместной коллегии с ГУВ Кабинета Министров РТ.

«Чтобы избежать возникновения и распространения АЧС, их руководителям необходимо в кратчайшие сроки повысить уровень биологической безопасности, – сказал докладчик. – Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням в стране по-прежнему остается напряженной».

На территории России в прошлом году была зарегистрирована 141 вспышка африканской чумы свиней как среди домашних животных, так и диких кабанов, отметил Галеев. «Из них 41 вспышка и сегодня остается активной. В республике было зарегистрировано 11 очагов вируса африканской чумы свиней. Благодаря оперативным действиям удалось купировать очаги заболевания, карантин был снят во всех неблагополучных пунктах в максимально короткие сроки», – подчеркнул он.

По словам руководителя управления, для мониторинга циркуляции вируса в дикой фауне обследовано более 80 территорий охотхозяйств и территорий буферных зон всех свиноводческих предприятий. В охотхозяйствах павших кабанов не было обнаружено, а на территории буферной зоны вокруг ООО «Авангард» нашли следы пребывания кабанов, заметил он.

«Государственному комитету по биоресурсам республики была поставлена задача в первоочередном порядке осуществить отстрел кабанов в буферной зоне», – заключил Галеев.