Октябрь в Татарстане начнется с тумана и 24 градусов тепла

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В воскресенье, 1 октября, на территории Татарстана ожидается теплая и преимущественно сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Ночью и утром, предупреждают синоптики, местами возможен туман. Ожидается юго-западный ветер, днем местами его порывы будут достигать 14 м/с.

Ночью температуры воздуха составят от 7 до 12 градусов, на востоке — от 0 до 5 градусов. Днем воздух прогреется до 19–24 градусов.