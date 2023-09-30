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Октябрь в Татарстане начнется с тумана и 24 градусов тепла
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Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
В воскресенье, 1 октября, на территории Татарстана ожидается теплая и преимущественно сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Ночью и утром, предупреждают синоптики, местами возможен туман. Ожидается юго-западный ветер, днем местами его порывы будут достигать 14 м/с.
Ночью температуры воздуха составят от 7 до 12 градусов, на востоке — от 0 до 5 градусов. Днем воздух прогреется до 19–24 градусов.
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