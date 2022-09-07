Погладить тигра и полететь на шаре: в Татарстане сбылись мечты тяжелобольных детей
Татарстан является примером для других регионов по развитию паллиативной помощи. Здесь не только создается необходимая инфраструктура, но и сбываются мечты тяжелобольных людей. Об этом на встрече победителей конкурса на соискание премии Президента РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества с журналистами рассказала председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.
«Татарстан является примером для всех по оказанию паллиативной помощи. В республике проводится огромная работа по строительству нового корпуса больницы», – сообщила она.
Председатель правления благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой, эксперт Общественной палаты РТ, депутат Госсовета РТ Владимир Вавилов напомнил, что одним из первых получил премию Президента РТ и она вдохновила его на дальнейшую работу.
«У нас работа связана с тяжелыми этапами жизни как детей, так и взрослых. Мы, как проводники, провожаем тяжелых пациентов из одного мира в другой. Мы стараемся, чтобы дети красочно проводили время в наших стационарах, исполняем желания тяжелобольных пациентов: и на самолетах, и на катерах катали, и даже тигренка привозили, потому что у девочки была заветная мечта — погладить тигра», — сказал он.
Участник встречи рассказал, как недавно помог исполнить мечту десятилетнего тяжелобольного мальчика из Альметьевска.
«У него была мечта — прокатиться на воздушном шаре. У ребенка была масса эмоций, большая радость. Самое главное, что он рассказывал, как нагнулся из корзины, когда они плыли над рощей, и сорвал листок с желудем, который хранит. Сейчас он находится в реанимации», — сказал Владимир Вавилов.
Спикер отметил, что благотворительный фонд старается приносить радость детям и взрослым.
«К сожалению, с каждым годом нуждающихся в нашей помощи становится все больше и больше — как детей, так и взрослых. Поэтому сейчас мы ведем строительство второго стационара. Но на этом не останавливаемся, в дальнейших планах — Альметьевск и Набережные Челны, потому что там нужны стационары-хосписы минимум на 20 мест, чтобы весь Татарстан был охвачен, ни один пациент не остался обделенным вниманием», — добавил Вавилов.
Депутат отметил, что сейчас в Уфе по примеру Татарстана строят хоспис со взрослым и детским отделениями под одной крышей.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в Общественной палате РТ был объявлен старт конкурса на соискание премии Президента РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества Татарстана. Конкурс проводится с 2015 года, за это время его лауреатами стали 47 человек и организаций.