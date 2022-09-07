Погладить тигра и полететь на шаре: в Татарстане сбылись мечты тяжелобольных детей

Татарстан является примером для других регионов по развитию паллиативной помощи. Здесь не только создается необходимая инфраструктура, но и сбываются мечты тяжелобольных людей. Об этом на встрече победителей конкурса на соискание премии Президента РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества с журналистами рассказала председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

«Татарстан является примером для всех по оказанию паллиативной помощи. В республике проводится огромная работа по строительству нового корпуса больницы», – сообщила она.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Председатель правления благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой, эксперт Общественной палаты РТ, депутат Госсовета РТ Владимир Вавилов напомнил, что одним из первых получил премию Президента РТ и она вдохновила его на дальнейшую работу.

«У нас работа связана с тяжелыми этапами жизни как детей, так и взрослых. Мы, как проводники, провожаем тяжелых пациентов из одного мира в другой. Мы стараемся, чтобы дети красочно проводили время в наших стационарах, исполняем желания тяжелобольных пациентов: и на самолетах, и на катерах катали, и даже тигренка привозили, потому что у девочки была заветная мечта — погладить тигра», — сказал он.

Участник встречи рассказал, как недавно помог исполнить мечту десятилетнего тяжелобольного мальчика из Альметьевска.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«У него была мечта — прокатиться на воздушном шаре. У ребенка была масса эмоций, большая радость. Самое главное, что он рассказывал, как нагнулся из корзины, когда они плыли над рощей, и сорвал листок с желудем, который хранит. Сейчас он находится в реанимации», — сказал Владимир Вавилов.

Спикер отметил, что благотворительный фонд старается приносить радость детям и взрослым.

«К сожалению, с каждым годом нуждающихся в нашей помощи становится все больше и больше — как детей, так и взрослых. Поэтому сейчас мы ведем строительство второго стационара. Но на этом не останавливаемся, в дальнейших планах — Альметьевск и Набережные Челны, потому что там нужны стационары-хосписы минимум на 20 мест, чтобы весь Татарстан был охвачен, ни один пациент не остался обделенным вниманием», — добавил Вавилов.

Депутат отметил, что сейчас в Уфе по примеру Татарстана строят хоспис со взрослым и детским отделениями под одной крышей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в Общественной палате РТ был объявлен старт конкурса на соискание премии Президента РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества Татарстана. Конкурс проводится с 2015 года, за это время его лауреатами стали 47 человек и организаций.