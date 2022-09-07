Драйверов в развитии соцполитики пригласили побороться за премии Президента Татарстана

Старт конкурса на соискание премии Президента РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества Татарстана объявила сегодня в Казани председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева на встрече с журналистами.

«С 2015 года по настоящее время премию получили 47 человек и организаций. Премия присуждается за личный, многолетний вклад в развитие гражданского сообщества Татарстана. Кроме того, премию получают некоммерческие организации, самые активные институты развития гражданского сообщества за проекты, реализованные в республике, которые имеют признанный социальный эффект», — сказала она.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Ежегодно присуждается восемь премий, в том числе три персональные (в размере 250 тыс. рублей) и пять — организациям (в размере 400 тыс. рублей). Согласно данным Зили Валеевой, в республике на сегодня зарегистрировано около 6,5 тыс. общественных некоммерческих организаций, 2,5 тыс. из них находятся в Казани.

«В последние годы мы замечаем, как серьезно подрастает некоммерческий сектор в муниципальных образованиях. Чтобы эту тенденцию поддержать, мы в этом году начнем реализовывать проект „Рейтинг муниципальных образований по уровню развития и поддержке некоммерческого секторы“. В Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Елабуге и Бавлах уже есть лауреаты президентской премии», — проинформировала председатель Общественной палаты РТ.

Фото: © Наталья Рыбакова/ «Татар-информ»

Спикер выразила надежду, что нынешний конкурс поможет открыть республике интересные имена и расширить географию участников.

«Понятно, что для этого нужно реализовать не просто один удачный проект в течение года. Это действительно должна быть системная работа на протяжении нескольких лет. Это должна быть организация, о которой знают в муниципальном образовании или в республике, практика которой востребована и поддерживается органами власти», — подчеркнула спикер.

Валеева считает, что некоммерческий сектор республики сегодня выступает драйвером развития социальной политики, реализации новых культурных проектов, спортивных, оздоровительных и образовательных программ. Это могут быть программы патриотического воспитания, поддержки межнационального и межконфессионального согласия.

«Конкурс проводится с 26 августа по 29 сентября. Правом выдвижения на премию пользуются общественные советы при исполнительных органах власти, общественные советы муниципальных образований, некоммерческий сектор», — сообщила Зиля Валеева.

В числе лауреатов премии прошлых лет председатель правления Республиканского общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией РТ имени Анжелы Вавиловой, депутат Госсовета РТ Владимир Вавилов, директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко, президент благотворительного фонда «Ярдам-Помощь» Ильгам Исмагилов, руководитель Русского национально-культурного объединения РТ Ирина Александровская и другие известные люди.