Губернатор Кузбасса: Работы на шахте «Листвяжная» возобновятся через трое суток

Спасательные работы на шахте «Листвяжная», где накануне произошли взрыв и задымление, продолжатся примерно через три дня. Об этом со ссылкой на губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева сообщает РИА Новости.

По словам главы региона, в настоящее планируется заполнить выработки шахты метаном. Для этого были направлены три отделения военизированной горноспасательной части.

«Эти три отделения сделают изоляцию горных выработок, после окончания изоляции горных выработок начнется естественное заполнение метаном горных выработок в объеме 257 тыс. куб. метров. Надо, чтобы уровень метана в этом объеме дошел больше 20%, когда риск взрыва уменьшается. Ориентировочно, по нашим прогнозам, это трое суток», — отметил он.

Напомним, во время трагедии в «Листвяжной» находились 285 человек. По данным замглавы Минздрава Кузбасса Виталия Хераскова, в больницах находятся 50 человек, еще 13 пострадавших получают лечение амбулаторно. Погибли 52 человека.