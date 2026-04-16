Погибших на дорогах Татарстана в сравнении с прошлым годом стало больше почти на 40%

За три месяца этого года на дорогах Татарстана в ДТП погибли 63 человека. В сравнении с таким же периодом прошлого года, количество погибших увеличилось на семнадцать человек. Об этом на заседании Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – Руководителя Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан, заместителя председателя Правительственной комиссии Республики Татарстан по обеспечению безопасности дорожного движения Шамиля Гафарова сообщил врио главы ГАИ Татарстана Айрат Самигуллин.

«Среди основных причин смертей – встречные столкновения, наезды на пешеходов, наезд на препятствие и управление транспортом в состоянии опьянения. Более 40 % погибших зарегистрированы во встречных столкновениях, это практически половина от общего числа погибших. Из них 9 человек погибли в местах где обгон запрещен», – сказал Айрат Самигуллин.

Он отдельно отметил, что количество ДТП в этом году сократилось, а также рассказал, что с начала года 677 человек, попавших в ДТП, получили ранения.

«Татар-информ» сообщал сегодня утром о страшном ДТП, которое произошло в Кайбицком районе Татарстана, недалеко от села Большое Подберезье. На 709-м км платного участка трассы М-12 легковушка Hyundai влетела под грузовик «Валдай». В результате происшествия погибли четыре человека, ехавших в легковушке.