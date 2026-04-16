Появились фото с места страшного ДТП с четырьмя погибшими на трассе в Татарстане

Обнародованы новые фотографии с места страшной аварии в Кайбицком районе Татарстана. На материалах, опубликованных Прокуратурой РТ и республиканской Госавтоинспекцией, видно, что легковушка практически наполовину вошла под грузовик, ее искорежило от сильного удара.

«Водитель легковушки 1993 года рождения, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Валдай», – объяснил врио начальника Госавтоинспекции Татарстана Айрат Самигуллин.

На место ДТП выехал прокурор Кайбицкого района Игорь Осипов.