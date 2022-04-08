Погибшим в страшном ДТП под Альметьевском оказался известный челнинский тренер

Известный челнинский тренер-преподаватель спортивной школы олимпийского резерва «Витязь» Набережных Челнов 62-летний Алмас Загрутдинов погиб в страшном ДТП на трассе под Альметьевском. Информацию об этом подтвердили «Татар-информу» в пресс-службе мэрии Автограда.

«Погиб один из выдающихся тренеров нашего города - Алмас Талипович Загрутдинов. Он был человеком, полностью погруженным в свою работу, в воспитание спортсменов. Скорбим. Соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении исполкома Челнов в официальном телеграм-канале.

Фото: © телеграм-канал мэрии Набережных Челнов

Алмас Загрутдинов был известным борцом на поясах, мастером спорта России, тренером высшей квалификационной квалификации.

Смертельное ДТП произошло накануне на 46-м километре трассы Альметьевск – Нурлат. Как сообщал «Татар-информ» ранее, здесь лоб в лоб столкнулись «ГАЗель» и легковушка «Лада», за рулем которой находился Алмас Загрутдинов. Тренер скончался на месте. 17-летний пассажир легковушки был доставлен в больницу.

