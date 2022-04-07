Водитель легковушки скончался после лобового столкновения с «ГАЗелью» в Татарстане

На 46-м километре трассы Альметьевск – Нурлат произошло страшное ДТП: лоб в лоб столкнулись легковушка «Лада» и «ГАЗель», которая, судя по фотографиям очевидцев, перевозила бутыли с водой.

Фото: очевидцы

От сильного удара передняя часть корпуса легкового авто превратилась в груду металлолома. Кабина «ГАЗели» также получила серьезные повреждения.

Фото: очевидцы

В результате аварии пострадали водитель и пассажир легковушки. На место прибыла карета скорой помощи, однако из-за тяжелых травм водитель авто скончался во время оказания первой помощи. Пассажира с различными травмами увезли в больницу. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы ДТП.