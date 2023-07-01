Погибшим в ДТП в Агрызском районе РТ оказался глава Крындинского сельского поселения

Погибшим в результат ДТП в Агрызском районе РТ оказался глава Крындинского сельского поселения Альберт Нафиков.Скорбную новость сообщает пресс-служба района .

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстане водитель «Нивы» погиб, столкнувшись с иномаркой. Водитель и двое несовершеннолетних пассажиров легковушки получили травмы, их увезли на скорой.

Уроженец деревни Крынды Агрызского района Альберт Нафиков возглавлял сельское поселение с сентября 2021 года. На руководящей должности ответственно относился к работе и был трудолюбив. За это время снискал большое уважение среди коллег и земляков.

«Светлая память о нем навсегда сохранится в благодарных сердцах огромного числа людей», – сообщают на официальной странице Агрызского района во «Вконтакте».