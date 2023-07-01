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Руc Тат
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Происшествия 1 июля 2023 19:45

В Татарстане водитель «Нивы» погиб, влетев в иномарку

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Сегодня в Агрызском районе РТ произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Об этом «Татар-информу» сообщают очевидцы аварии.

Фото: Очевидцы

Как рассказали люди, трагедия произошло сегодня в районе десяти часов. На 187-м км дороги Агрыз- Красный бор автомобиль «Нива» столкнулся с легковушкой Opel.

По словам очевидцев, в результате ДТП погиб водитель отечественного авто. Водитель и двое несовершеннолетних пассажиров иномарки получили травмы, их увезли на скорой.

Фото: Очевидцы

#ДТП жертвы
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