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В Татарстане водитель «Нивы» погиб, влетев в иномарку
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Сегодня в Агрызском районе РТ произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Об этом «Татар-информу» сообщают очевидцы аварии.
Как рассказали люди, трагедия произошло сегодня в районе десяти часов. На 187-м км дороги Агрыз- Красный бор автомобиль «Нива» столкнулся с легковушкой Opel.
По словам очевидцев, в результате ДТП погиб водитель отечественного авто. Водитель и двое несовершеннолетних пассажиров иномарки получили травмы, их увезли на скорой.
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