В Татарстане водитель «Нивы» погиб, влетев в иномарку

Сегодня в Агрызском районе РТ произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Об этом «Татар-информу» сообщают очевидцы аварии.

Фото: Очевидцы

Как рассказали люди, трагедия произошло сегодня в районе десяти часов. На 187-м км дороги Агрыз- Красный бор автомобиль «Нива» столкнулся с легковушкой Opel.

По словам очевидцев, в результате ДТП погиб водитель отечественного авто. Водитель и двое несовершеннолетних пассажиров иномарки получили травмы, их увезли на скорой.