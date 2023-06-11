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Погибшим под колесами Mercedes в Казани оказался врач из Карелии
Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло в минувший четверг в центре Казани. Под колесами дорогой иномарки погиб известный врач-травматолог из Карелии Сергей Шуркин.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что 18-летний водитель Mercedes напротив дома №1 по улице Мартына Межлаука сбил 35-летнего пешехода, который переходил дорогу на пешеходном переходе на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.
«8 июня жизнь Сергея Владимировича оборвалась в результате трагического ДТП, Сергей погиб в возрасте 35 лет», - сообщают коллеги Сергея Шуркина в социальных сетях.
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