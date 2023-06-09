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Руc Тат
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Происшествия 9 июня 2023 09:52

18-летний водитель Mercedes насмерть сбил пешехода в Казани

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Накануне в Казани произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Установлено, что в десять часов вечера 18-летний водитель Mercedes напротив дома №1 по улице Мартына Межлаука сбил 35-летнего пешехода. Стоит отметить, что мужчина переходил дорогу на пешеходном переходе на запрещающий сигнал светофора.

«От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП», — рассказали в отделе пропаганды Госавтоинспекции Казани.

#ДТП жертвы
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