news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
18-летний водитель Mercedes насмерть сбил пешехода в Казани
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Накануне в Казани произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госавтоинспекции Казани.
Установлено, что в десять часов вечера 18-летний водитель Mercedes напротив дома №1 по улице Мартына Межлаука сбил 35-летнего пешехода. Стоит отметить, что мужчина переходил дорогу на пешеходном переходе на запрещающий сигнал светофора.
«От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП», — рассказали в отделе пропаганды Госавтоинспекции Казани.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2