Погибшим или ставшим инвалидами участникам спецоперации спишут кредиты за счет банков

Кредиты и ипотеки мобилизованных россиян, погибших при выполнении задач военной спецоперации на Украине или получивших первую группу инвалидности, будут списаны. Реализована эта мера поддержки будет не за счет государства, а за счет банков, сообщил сегодня председатель комитет Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Аксаков подчеркнул, что долги погибших и ставших инвалидами граждан не будут перекладываться на его родственников. «Обязательства прекращаются для всех участников договора», – приводит ТАСС его слова. Впрочем, в текущей версии законопроекта этого пункта еще нет, добавил депутат.

По мнению Аксакова, эта ситуация может отразиться на выдачах кредитов и процентных ставках, так как риски для банков возрастают.

Напомним, в России разрабатываются меры поддержки мобилизованных. Расширить их сегодня предложил премьер-министр страны Михаил Мишустин – в частности, он призвал помочь им в погашении кредитов.