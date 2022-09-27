Мишустин призвал бизнес и профсоюзы помочь в разработке новых льгот для мобилизованных

В России разработана часть мер поддержки для мобилизованных граждан. Однако льготы для них необходимо расширить, уверен Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что все призванные должны быть уверены не только в своих трудовых гарантиях, но, к примеру, в погашении ипотеки и других организационных вопросах.

«И здесь востребованы предложения от представителей бизнеса, крупных компаний, профсоюзов, экспертов. Призываю подключиться к совместной работе, чтобы обеспечить нашим военнослужащим оптимальные условия и достойную поддержку», — заявил он в видеообращении к участникам VII Всероссийской недели охраны труда.

Напомним, утром 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан. Планируется, что призыв будет поэтапным, студенты и солдаты-срочники под него не попадут.

Ранее стало известно, что все мобилизованные россияне сохранят свои рабочие места, их трудовые договоры будут приостановлены и возобновятся после возвращения.