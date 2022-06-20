Погибшего в спецоперации челнинца похоронят в Самаре, где живет его супруга

Во время спецоперации на Украине погиб еще один татарстанец – уроженец Набережных Челнов Алексей Сютков. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Автограда.

Об обстоятельствах гибели не сообщается. Известно, что в ближайшее время его похоронят в Самарской области, где проживает его супруга.

Сегодня утром «Татар-информ» сообщал, что в Челнах простились сразу с двумя погибшими во время спецоперации на Украине Русланом Радиным и Олегом Дмитриевым.

Олег Дмитриев служил в 40-й отдельной бригаде морской пехоты Вооруженных сил России. За свои героические подвиги военнослужащий представлен к государственной награде Ордену мужества, говорится на сайте мэрии Автограда.

Руслан Радин служил в 247-ом десантно-штурмовом Казачьем полку на Ставрополье. Ему был 31 год, у него остались жена и маленький ребенок.

Имена героев будут увековечены на мемориальном комплексе у Вечного огня.