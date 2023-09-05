«Погиб в борьбе с нацисткой нечистью»: каким был герой-разведчик СВО из Татарстана

На школе в селе Потапово-Тумбарла установлена мемориальная доска памяти участника специальной военной операции Станислава Герасимова

Фото: bavly-tat.ru

«Мы всегда будем помнить и гордиться нашим земляком»

На школе в селе Потапово-Тумбарла установлена мемориальная доска памяти участника специальной военной операции Станислава Герасимова. Младший сержант Герасимов учился в стенах этой школы с 2001-го по 2012 год. Ученикам этот памятный мемориал напоминает о подвиге человека, который отдал свою жизнь за мирное небо над головой.

«Дети должны знать своего земляка, который учился в этой школе, — уверен глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров. — Надеемся, что он будет для них героем, сложившим свою голову за их счастливое детство, ведь у нас сейчас спокойно, а где-то гремят взрывы. Мы всегда будем помнить и гордиться нашим земляком».

У Станислава остался 4-летний сын и жена. Супруга бойца — Евгения Герасимова признательна властям, что гибель родного человека не осталась незамеченной. Для семьи очень важно, что память о Станиславе увековечили, оставив напоминание подрастающему поколению о том, каким человеком нужно стараться быть.

«В память всем нашим солдатам, отдавшим самое ценное, что есть у человека — жизнь, ради нашего спокойного сна», — поделилась с корреспондентом «Слава труду» Евгения.

Евгения Герасимова признательна властям, что гибель родного человека не осталась незамеченной Фото: bavly-tat.ru

«Стас хорошо учился, был спортсменом и всегда приходил на помощь»

Классный руководитель Станислава, а ныне глава Потапово-Тумбарлинского сельского поселения Светлана Козлова вспомнила, каким целеустремленным учеником и спортсменом был молодой человек.

«Наверное, ребят — учеников не знают столько родные и друзья, как знает их классный руководитель, — поделилась она. — Я была классным руководителем Стаса с 5-й по 9-е классы. В его классе учились одни мальчики, и они были настолько дружные, воспитанные, интересные... Стас среди них выделялся тем, что был очень пробивным человеком, хорошо учился, был спортсменом и всегда приходил на помощь».

По словам педагога, характер Стаса был со стержнем.

«Наш мальчик был спортсменом, отличным борцом, занимавшим всегда призовые места. Помню один момент, когда мы поехали на соревнования в поселок Уруссу, у него была сломана рука. Я его уговаривала остаться, поехать в следующий раз. Но он отвечал мне, что перевяжет руку и все равно будет бороться. И, знаете, тогда он занял первое место в своей категории. Таким он нам и запомнился», — рассказала глава поселения.

Светлана Козлова отметила, что на службе он проявил себя только с хорошей стороны. «Спасибо родителям, что воспитали прекрасного сына, на которого нужно равняться», — добавила она.

Светлана Козлова вспомнила, каким целеустремленным учеником и спортсменом был молодой человек Фото: bavly-tat.ru

Директор школы Наталья Азабина преподавала у Станислава Герасимова алгебру и физику с 5-го по 11-й классы. Она также отметила стремление юноши к достижению лучших результатов.

«В учебе он старался. Может не всегда все получалось сразу, но упорно занимался, и итоговые экзамены мы сдали очень хорошо. Он мечтал, чтобы все у него получилось. Стас многое сделал в этой жизни, но, наверное, не все, что задумал. Безмерно жаль, что ушел от нас таким молодым», — сказала Наталья Азабина.

«До последней минуты своей жизни оставался верен присяге»

Станислав Герасимов выбрал нелегкую профессию военного по зову сердца. После окончания школы он поступил на военную службу, в дальнейшем переехал в город Тольятти Самарской области.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинской службы, Станислав Герасимов посмертно награжден орденом Мужества Фото: bavly-tat.ru

В зоне спецоперации бавлинец служил разведчиком в военной части №12208, в третьей бригаде 3-го батальона. Командир части майор Владимир Козорез рассказал, что у Станислава это была не первая командировка, он был опытным бойцом, за что неоднократно получал награды.

«И в этот раз он как наиболее подготовленный разведчик оказался среди первых, кто попал на боевое задание. Станислав погиб в борьбе с нацисткой нечистью как настоящий воин, как настоящий защитник своей земли», — сказал командир части.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинской службы, Станислав Герасимов посмертно награжден орденом Мужества. Награду передали супруге и сыну погибшего.

На прощание со Станиславом в его родном селе пришли практически все жители. На площади возле дома культуры собралось более 200 человек.

На прощание со Станиславом в его родном селе пришли практически все жители Фото: bavly-tat.ru

«Невозможно подобрать слова утешения, той боли утраты, которую испытывают родные, близкие, друзья, сослуживцы и земляки, которые сегодня пришли проститься со Станиславом Владиславовичем. Он погиб смертью героя, до последней минуты своей жизни оставаясь верен присяге, исполняя свой воинский долг. Показал нам пример мужества, стойкости и верности своей Родине», — произнес Ильяс Гузаиров.