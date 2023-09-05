Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Погиб в борьбе с нацисткой нечистью»: каким был герой-разведчик СВО из Татарстана
Жители села в Бавлинском районе Татарстана — одноклассники, друзья и родные всегда будут помнить и гордиться подвигом Станислава Герасимова, который ценой собственной жизни выполнил долг перед Родиной. За это боец посмертно награжден орденом Мужества. О том, каким он был, рассказали его близкие люди.
«Мы всегда будем помнить и гордиться нашим земляком»
На школе в селе Потапово-Тумбарла установлена мемориальная доска памяти участника специальной военной операции Станислава Герасимова. Младший сержант Герасимов учился в стенах этой школы с 2001-го по 2012 год. Ученикам этот памятный мемориал напоминает о подвиге человека, который отдал свою жизнь за мирное небо над головой.
«Дети должны знать своего земляка, который учился в этой школе, — уверен глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров. — Надеемся, что он будет для них героем, сложившим свою голову за их счастливое детство, ведь у нас сейчас спокойно, а где-то гремят взрывы. Мы всегда будем помнить и гордиться нашим земляком».
У Станислава остался 4-летний сын и жена. Супруга бойца — Евгения Герасимова признательна властям, что гибель родного человека не осталась незамеченной. Для семьи очень важно, что память о Станиславе увековечили, оставив напоминание подрастающему поколению о том, каким человеком нужно стараться быть.
«В память всем нашим солдатам, отдавшим самое ценное, что есть у человека — жизнь, ради нашего спокойного сна», — поделилась с корреспондентом «Слава труду» Евгения.
«Стас хорошо учился, был спортсменом и всегда приходил на помощь»
Классный руководитель Станислава, а ныне глава Потапово-Тумбарлинского сельского поселения Светлана Козлова вспомнила, каким целеустремленным учеником и спортсменом был молодой человек.
«Наверное, ребят — учеников не знают столько родные и друзья, как знает их классный руководитель, — поделилась она. — Я была классным руководителем Стаса с 5-й по 9-е классы. В его классе учились одни мальчики, и они были настолько дружные, воспитанные, интересные... Стас среди них выделялся тем, что был очень пробивным человеком, хорошо учился, был спортсменом и всегда приходил на помощь».
По словам педагога, характер Стаса был со стержнем.
«Наш мальчик был спортсменом, отличным борцом, занимавшим всегда призовые места. Помню один момент, когда мы поехали на соревнования в поселок Уруссу, у него была сломана рука. Я его уговаривала остаться, поехать в следующий раз. Но он отвечал мне, что перевяжет руку и все равно будет бороться. И, знаете, тогда он занял первое место в своей категории. Таким он нам и запомнился», — рассказала глава поселения.
Светлана Козлова отметила, что на службе он проявил себя только с хорошей стороны. «Спасибо родителям, что воспитали прекрасного сына, на которого нужно равняться», — добавила она.
Директор школы Наталья Азабина преподавала у Станислава Герасимова алгебру и физику с 5-го по 11-й классы. Она также отметила стремление юноши к достижению лучших результатов.
«В учебе он старался. Может не всегда все получалось сразу, но упорно занимался, и итоговые экзамены мы сдали очень хорошо. Он мечтал, чтобы все у него получилось. Стас многое сделал в этой жизни, но, наверное, не все, что задумал. Безмерно жаль, что ушел от нас таким молодым», — сказала Наталья Азабина.
«До последней минуты своей жизни оставался верен присяге»
Станислав Герасимов выбрал нелегкую профессию военного по зову сердца. После окончания школы он поступил на военную службу, в дальнейшем переехал в город Тольятти Самарской области.
В зоне спецоперации бавлинец служил разведчиком в военной части №12208, в третьей бригаде 3-го батальона. Командир части майор Владимир Козорез рассказал, что у Станислава это была не первая командировка, он был опытным бойцом, за что неоднократно получал награды.
«И в этот раз он как наиболее подготовленный разведчик оказался среди первых, кто попал на боевое задание. Станислав погиб в борьбе с нацисткой нечистью как настоящий воин, как настоящий защитник своей земли», — сказал командир части.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинской службы, Станислав Герасимов посмертно награжден орденом Мужества. Награду передали супруге и сыну погибшего.
На прощание со Станиславом в его родном селе пришли практически все жители. На площади возле дома культуры собралось более 200 человек.
«Невозможно подобрать слова утешения, той боли утраты, которую испытывают родные, близкие, друзья, сослуживцы и земляки, которые сегодня пришли проститься со Станиславом Владиславовичем. Он погиб смертью героя, до последней минуты своей жизни оставаясь верен присяге, исполняя свой воинский долг. Показал нам пример мужества, стойкости и верности своей Родине», — произнес Ильяс Гузаиров.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»