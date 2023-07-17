Погиб пилот штурмовика Су-25, который упал в акватории Азовского моря

Пилот штурмовика Су-25, упавшего в акватории Азовского моря, погиб, сообщает ТАСС.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Краснодарском крае самолет Су-25 упал недалеко от берега. Пилот успел катапультироваться, на его поиски отправились спасатели.

По данным агентства, штурмовик выполнял учебно-тренировочный полет. Предварительная причина аварии — отказ двигателя.