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Происшествия 17 июля 2023 17:36

Погиб пилот штурмовика Су-25, который упал в акватории Азовского моря

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Пилот штурмовика Су-25, упавшего в акватории Азовского моря, погиб, сообщает ТАСС.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Краснодарском крае самолет Су-25 упал недалеко от берега. Пилот успел катапультироваться, на его поиски отправились спасатели.

По данным агентства, штурмовик выполнял учебно-тренировочный полет. Предварительная причина аварии — отказ двигателя.

#разбился самолет
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