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В Краснодарском крае в море упал Су-25
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В Краснодарском крае самолет Су-25 упал недалеко от берега в акватории Азовского моря, сообщает ТАСС.
По данным агентства, пилот катапультировался, на его поиски отправились спасатели.
Сейчас на месте работают сотрудники министерства обороны и спецслужб, которые устанавливают причины крушения самолета.
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