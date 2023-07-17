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Происшествия 17 июля 2023 15:58

В Краснодарском крае в море упал Су-25

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В Краснодарском крае самолет Су-25 упал недалеко от берега в акватории Азовского моря, сообщает ТАСС.

По данным агентства, пилот катапультировался, на его поиски отправились спасатели.

Сейчас на месте работают сотрудники министерства обороны и спецслужб, которые устанавливают причины крушения самолета.

#упал самолет #Краснодарский край
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