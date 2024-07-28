Погиб один из пострадавших при ударе молнии в парке «Патриот»

Один человек погиб после удара молнии в подмосковном парке «Патриот». Еще трое находятся в больнице, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Московской области.

«В результате происшествия погиб один человек и пострадали еще трое, — уточнили в министерстве. — Они доставлены в медучреждение Минздрава МО».

Один из доставленных в больницу находится в тяжелом состоянии, двое, по оценкам врачей, — в средней степени тяжести.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что молния ударила в людей на центральной площади парка. Они прятались под зонтом. Сообщалось о трех пострадавших — двоих мужчин пытались реанимировать медики.