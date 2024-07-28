Три человека пострадали от удара молнии в парке «Патриот» в Подмосковье

Три человека находятся в тяжелом состоянии после удара молнии в подмосковном парке «Патриот». Об этом, ссылаясь на экстренные службы, сообщает ТАСС.

«Двое мужчин находятся в тяжелом состоянии, – говорится в сообщении. – В настоящее время медики пытаются их реанимировать».

Позднее стало известно о том, что количество пострадавших выросло до трех. Несколько ударов молнии пришлось по центральной площади в парке.