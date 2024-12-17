Поездки в такси в Татарстане оказались самыми доступными по ПФО

В ноябре Татарстан занял первое место среди 14 регионов Приволжского федерального округа по доступности цен на поездки в такси. Средняя стоимость за 1 км пути в республике достигает 31,1 рубля, что лишь на 1% превышает показатели ноября 2023 года, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

В сравнении с другими регионами ПФО татарстанские показатели оказались на 13,6% ниже. Так, отмечает статистическое ведомство, поездки на такси по ПФО в ноябре в среднем стоили 36 рублей. Самые высокие цены отмечались в Нижегородской области — 45,9 рубля за километр и в Пермском крае — 41,3 рубля.

В Казани средний ценник на поездки в ноябре составлял 28,1 рубля за километр. Это на 3,6% меньше, чем годом ранее.