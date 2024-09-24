Поездки на такси могут стать дороже на 30% до конца года — представитель отрасли

Россиян ждет постепенное повышение цен на такси на 30% до конца года. Такое мнение в разговоре с «Татар-информом» высказал управляющий директор агрегатора «Ситимобил» и сервиса «Таксовичкоф» Дмитрий Коваленко.

«Ожидаем ли подорожание? Конечно, ожидаем. В прошлом году прогнозировал рост цен на 30%. Так и произошло. В этом году, конечно же, ожидаю постепенный плавный рост, потому что сдерживание цен на такси происходит искусственным путем. Будет подорожание в среднем на 20-30%», — считает Коваленко.

В сервисе заказа такси «Максим» также сказали о возможном подорожании поездок на такси, отвечая на запрос «Татар-информа». До конца года стоимость поездок может увеличиться еще на 10-15%. Причины — острый дефицит водителей и рост расходов перевозчиков на оказание услуги, считают в сервисе «Максим».

Подробнее о ситуации в отрасли такси читайте в материале «Татар-информа» – «"Начали закручивать гайки, водители развернулись и ушли": почему дорожает такси в России».