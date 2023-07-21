«Поезд Победы» побывает на вокзалах трех городов Татарстана – Нурлата, Казани и Челнов

Фото: © архив «Татар-информ»

Передвижная выставка-музей «Поезд Победы» посетит три города Татарстана – Нурлат, Казань и Набережные Челны. Первой остановкой после Самарской области станет Нурлат, сюда он прибудет 23 июля. С 24 по 26 июля экспозицию можно будет посетить в Казани, а 27 и 28 июля в Набережных Челнах. Выставка, которая разместится на железнодорожных вокзалах, будет работать бесплатно.

«Мы всегда чтили и продолжаем чтить подвиг наших дедов и прадедов, победивших в Великой Отечественной войне. Чтобы помнить, надо знать. Выставка “Поезд Победы” – это уникальная возможность окунуться в атмосферу тех лет и прочувствовать дух той самой Великой Победы. Уверена, что жители и гости республики больше узнают о собственной истории и приведут на выставку своих детей – давайте передавать память о героях другим поколениям», – отметила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Поезд Победы» — первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. Десять тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны, сообщает Минмолодежи РТ.

Напомним, в прошлом году Татарстан встретил «Поезд Победы», посвященный 80-летию Волжской рокады. В этом году музей пополнился новым вагоном о военных трибуналах.

Чтобы получить бесплатный билет, нужно зарегистрироваться на сайте проекта поездпобеды.рф. Регистрация откроется примерно за сутки до прибытия поезда, сообщают организаторы. Зарегистрированный билет поступит на указанную электронную почту. Рекомендуемый возраст для посетителей 12+. Дети младше 12 лет могут пройти только в сопровождении взрослого.

Работа экспозиции с 23 по 28 июля:

Нурлат

23.07.2023 – с 10.30 до 19.00, последняя группа в 18:20

Казань

24.07.2023 – с 10.00 до 19.00, последняя группа в 18:20

25.07.2023 – с 10.00 до 19.00, последняя группа в 18:20

26.07.2023 – с 10.00 до 19.00, последняя группа в 18:20

Набережные Челны

27.07.2023 – с 10.00 до 15.00, последняя группа в 14:00

28.07.2023 – с 10.00 до 15.00, последняя группа в 14:00