Татарстан встретил «Поезд Победы», посвященный 80-летию Волжской рокады

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстан сегодня прибыл мемориальный состав «Поезд Победы», посвященный 80-летию со дня введения в эксплуатацию участка Волжской рокады Свияжск — Ульяновск. Он отправился 24 октября из Нижнего Новгорода и первую остановку в республике сделал на станции Казань-1.

На торжественном мероприятии начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский отметил, что сооружение Волжской рокады обеспечило резервами и вооружением советские войска во время всей Сталинградской битвы, победа в которой означала коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.

Сергей Дорофеевский: «За 200 дней построили тысячу километров. Пока никто не побил этот рекорд в строительстве железнодорожных линий» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сегодня мы отмечаем историческую веху в победе нашего государства над фашизмом. Неоценим тот вклад, который внесли железнодорожники и жители Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Удмуртии и Ульяновской области. В 1942 году было принято решение, что для победы под Сталинградом необходимо построить Волжскую рокаду. За 200 дней построили тысячу километров. Пока никто не побил этот рекорд в строительстве железнодорожных линий», — сказал он.

Дорофеевский подчеркнул, что по Волжской рокаде во время Великой Отечественной войны прошло более 4 тыс. эшелонов, 220 тыс. вагонов. По ней к местам сражений доставляли технику, снаряжение, боеприпасы, медикаменты, солдат, а в обратном направлении эвакуировали заводы и население.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Почти 90 тыс. человек участвовало в строительстве Волжской рокады. Мы гордимся тем, что было сделано железнодорожниками и жителями нашей страны, чтобы мы победили», — заявил начальник ГЖД.

Председатель Центрального совета ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта России Николай Никифоров добавил, что «строительство уникальной рокады не имеет аналогов в мире». «Не имея больших ресурсов, страна в кратчайшие сроки построила эту магистраль. Этим мероприятием мы хотим показать, насколько была велика роль железнодорожников в победе в Сталинградской битве. 53% фашистской техники было брошено сюда, 37% солдат тоже было здесь. Насколько велики были ставки, и мы победили», — рассказал он.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Присутствующих на мероприятии ветеранов-железнодорожников за их героический труд поблагодарил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Айрат Садыков. «Сегодня, пользуясь той инфраструктурой, которая есть, не каждый задумается, каким трудом она была создана. Спасибо за вашу работу. Низкий поклон», — обратился он к собравшимся.

Со станции Казань поезд отправился по маршруту Свияжск — Кильдуразы — Буа — Бурундуки. Конечной точкой маршрута станет станция Ульяновск.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На каждой станции железнодорожники откроют мемориальные доски в честь строителей — героев Волжской рокады. Для ветеранов и гостей мероприятия будут организованы выступления творческих коллективов с патриотическими песнями. Кроме того, железнодорожники вручат знаки «80 лет Волжской рокады» ветеранам тыла в память о трудовом подвиге.

В состав поезда вошли легендарный паровоз Л-3095 и платформы с выставочными образцами военной техники. Разработанный в конце Второй мировой войны Л-3095 считается одним из лучших и массовых советских паровозов, который мог эксплуатироваться на всей сети железных дорог СССР, за что конструкторов-разработчиков наградили Сталинской премией.