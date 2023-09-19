Поэт Влад Маленко возложил цветы к памятнику участникам СВО в Менделеевске

Гость международного фестиваля «Пастернаковские чтения», поэт, режиссер, актер театра и кино Влад Маленко провел творческую встречу с жителями Менделеевска.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, на нее пришли активисты молодежных организаций, школьники и волонтеры движения «Мы вместе». Основной стала тема патриотизма.

Молодежь в основном спрашивала про поездки Влада Маленко в зону СВО и миссии писателя в нынешнее время.

«Есть русская традиция — быть там, где решается судьба твоей страны. Для чего вообще нужен поэт на свете? Чтобы высказаться о своем времени, выразить чаяния людей, утешить или, наоборот, вдохновить», — отметил Маленко.

Гости поговорили и о творчестве, и о любви к Родине. Пришедшие смогли услышать произведения в исполнении автора.

«Современный автор, говорит понятно и интересно, на языке молодежи», — поделились впечатлениями участники встречи.

Перед творческой встречей поэт пожелал почтить память погибших участников СВО и возложил цветы к мемориальным доскам, затем встретился с активистами в РДК «Юность», где волонтеры плетут маскировочные сети, готовят плащ-палатки и окопные свечи.

Слова поддержки Влад Маленко нашел и для добровольцев, сам принял участие в плетении сетей и оставил на одной из полос подпись «Храни Бог».

Ранее волонтеров посетил и народный артист России Евгений Князев, который также присоединился к плетению сетей для бойцов в зоне СВО. Напомним, поэт, актер театра и кино стал специально приглашенным гостем Международного литературно-театрального фестиваля «Пастернаковские чтения» и провел творческую встречу «В поисках жанра».