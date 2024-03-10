«Поедание блинов и хороводы»: Масленицу в Нижнекамске посетили 3 тыс. человек

10 марта на площади у Дома народного творчества в Нижнекамске состоялись народные гулянья «Проводы зимы!». Гости соревновались в играх и эстафетах, водили дружные хороводы и угощались блинами.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, в празднике приняло участие более 3 тыс. человек.

Народные гулянья продолжились концертной программой, для нижнекамцев выступили артисты и творческие коллективы города.

Также показали театрализованное представление, которое завершилось ежегодным сжиганием чучела.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 17 марта в Свияжске состоятся традиционные масленичные гулянья. В программе 2024 года — костюмированное масленичное шествие, песни и хороводы, блины и оладьи, ярмарка, богатырские забавы, ремесленные и кулинарные мастер-классы, а также показательные мастер-классы в «Доме стекла».