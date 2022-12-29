Подводя итоги года, Музей ИЗО поощрил активных журналистов и почтил память Анны Тарлецкой

Фото: Михаил Захаров / «Татар-информ»

Государственный музей изобразительных искусств РТ накануне провел церемонию награждения СМИ и блогеров, активно сотрудничавших с ним в течение года. Мероприятие прошло в главном здании музея – усадьбе Сандецкого.

«Я хочу всех вас поблагодарить за возможность выходить в эфир с такой частотой благодаря вашей деятельности! Надеюсь, наши залы в преддверии Нового года способствуют хорошему настроению. Казалось бы, год только начался – январь, и уже мгновенно – декабрь. За 12 месяцев музей прошел этот путь с вами, мы создали и экспонировали 81 выставку. Только декабре мы открыли семь выставочных проектов – Галерея современного искусства открылась полностью – с первого по третий этаж, представив несколько проектов», – обратилась к гостям церемонии директор Музея ИЗО РТ Розалия Нургалеева.

Фото: Михаил Захаров / «Татар-информ»

В 2022-м году посещаемость музея выросла в два раза по сравнению с прошлым годом, отметила Нуршалеева. По ее мнению, во многом этого удалось достичь благодаря освещению музейных мероприятий в СМИ и каналах блогеров – так, за год вышло 134 репортажа о выставках и 170 анонсов. При этом 92% мероприятий музей провел за счет внебюджетных средств, и более 60% мероприятий и выставок – по бесплатным билетам, добавила она.

«Неважно, какого объема материал, но когда мы появляется на страницах электронных газет, в СМИ, когда журналист лично встречается с нашими кураторами – это выход в свет Государственного музея изобразительных искусств Татарстана», – подчеркнула директор музея.

Говоря об утратах года, Розалия Нургалеева предложила минутой молчания почтить память культурного обозревателя Анны Тарлецкой, которая ушла из жизни в сентябре. «Анна была одним из ведущих культурных обозревателей Казани, Татарстана. Очень душевный человек. Для нее музейная институция имела огромное значение», – сказала директор ГМИИ РТ.

Фото: Михаил Захаров / «Татар-информ»

Журналисты Дмитрий Пивоваров, Оксана Романова, Аяз Хасанов, Регина Яфарова, Мария Самигуллина, Эльвира Самигуллина, Ольга Иванычева, Ольга Любимова, Ольга Юхновская, несколько редакций электронных СМИ и блогеры были награждены годовым абонементом на два лица на посещение выставок и мероприятий Музея ИЗО РТ.