Ушла из жизни известная казанская журналистка Анна Тарлецкая
В Казани на 48-м году жизни скончалась известная журналистка Анна Тарлецкая. Информацию о смерти Анны подтвердила «Татар-информу» ее сестра.
Анна Тарлецкая работала в ряде известных республиканских изданий. Долгое время трудилась корреспондентом в «Татар-информе», где была культурным обозревателем. Последним местом работы Анны был журнал «Идель».
Редакция информационного агентства «Татар-информ» приносит свои глубокие соболезнования семье Анны.
О месте и времени прощания с Анной Тарлецкой будет сообщено дополнительно.