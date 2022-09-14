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Общество
14 сентября 2022  12:03
Полина Шевчук

Ушла из жизни известная казанская журналистка Анна Тарлецкая

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Ушла из жизни известная казанская журналистка Анна Тарлецкая

В Казани на 48-м году жизни скончалась известная журналистка Анна Тарлецкая. Информацию о смерти Анны подтвердила «Татар-информу» ее сестра.

Анна Тарлецкая работала в ряде известных республиканских изданий. Долгое время трудилась корреспондентом в «Татар-информе», где была культурным обозревателем. Последним местом работы Анны был журнал «Идель».

Редакция информационного агентства «Татар-информ» приносит свои глубокие соболезнования семье Анны.

О месте и времени прощания с Анной Тарлецкой будет сообщено дополнительно.

 

 

#журналист
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