Подводный отряд имени Леонова из РТ получил Премию Русского географического общества

Подводный научно-исследовательский отряд имени А.А. Леонова из Татарстана стал победителем Премии Русского географического общества в номинации «Лучший молодежный проект». Об этом сообщает пресс-служба РГО в РТ.

Церемония награждения победителей Премии РГО состоялась 19 октября в Москве.

В «Центре подводной подготовки имени Алексея Леонова» проходит обучение по научным дисциплинам: подводной археология и геология, работа с объектами культурного наследия, биология пресноводных и морских организмов, морская и речная ихтиология.

В рамках проекта «Святыни Татарстана» юные специалисты приняли участие в поиске затонувших в Куйбышевском водохранилище церквей и мечетей. Всего они нашли 30 подобных объектов, рядом с которыми на берегах были установлены мемориальные таблички.

Республики Дагестан, Чечня, Татарстан, Крым, Саха (Якутия); Нижегородская, Оренбургская, Мурманская, Вологодская области; Антарктида — это география экспедиций, в которых приняли участие члены отряда.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РФ Владимир Путин поприветствовал гостей церемонии вручения премии Русского географического общества.