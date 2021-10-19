Путин поприветствовал гостей церемонии вручения премии Русского географического общества

Президент РФ Владимир Путин записал приветственное видеообращение к гостям, организаторам и участникам церемонии вручения премии Русского географического сообщества (РГО), передает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что напряженный рабочий график не позволил ему лично поздравить лауреатов и победителей, «авторов уникальных и содержательных проектов, посвященных России».

«Известные вынужденные ограничения, конечно же, осложнили вашу работу, прежде всего связанную с экспедициями, полевыми исследованиями. Но судя по яркой, насыщенной событиями жизни Русского географического общества, для настоящих энтузиастов, путешественников, ученых преград не существует», – сказал Путин.

Президент также выразил благодарность попечительскому и медиасоветам РГО за активную поддержку инициатив общества, которая дает возможность профессионалам и волонтерам системно заниматься наукой, просветительством, природоохраной деятельностью и достигать результатов, достойных общественного признания.

В качестве особо важной задачи глава государства назвал сохранение популяций диких животных.

«Рассчитываю, что поддержка Русским географическим обществом проектов по сохранению белого медведя и леопардов, белухи и ирбиса, других видов будет только набирать обороты, причем с участием разных стран. Подробнее об этом поговорим в следующем, 2022 году, во Владивостоке, где состоится второй международный так называемый тигриный форум», — сказал Президент.

Путин также выразил уверенность, что Россия всегда будет богата людьми, которые способны смело «раздвигать границы научного знания, упорно следовать за мечтой и совершать выдающиеся открытия», к числу которых относятся все номинанты премии Русского географического общества.