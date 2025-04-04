Подвиги «тунеядца Феди» на фронтах Великой Отечественной войны

Фото: кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»

Советский комедийный актер Алексей Смирнов, известный стране благодаря роли тунеядца Феди в фильме «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», был участником Великой Отечественной войны.

В 1940 году 20-летний Смирнов был призван в ряды Красной Армии. Во время Великой Отечественной войны он служил сначала как химинструктор, а позже стал командиром огневого взвода. В 1943 году, выполняя задание в разведке, Смирнов уничтожил троих немецких солдат, за что был награжден медалью «За отвагу».

В июле 1944 года, во время боевых действий на территории Украинской ССР, Алексей первым пошел в атаку на 40 нацистов, чтобы поднять боевой дух своих товарищей. В этом бою было уничтожено 17 солдат и офицеров противника, а сам Смирнов захватил в плен семерых немецких военнослужащих. В его боевом опыте было немало таких подвигов, которые были признаны и отмечены командованием.

Кроме того, Алексей Смирнов в годы войны активно участвовал в художественной самодеятельности своего полка. В 1943 и 1944 годах его подразделение побеждало в различных конкурсах.

В 1945 году при форсировании Одера Смирнов был тяжело ранен в результате взрыва снаряда. Он получил сильную контузию и был комиссован.

За годы Великой Отечественной войны он был награжден медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды, орденом Славы II и III степени, а также медалью «За боевые заслуги».

В этом году в России отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил ветеранов ВОВ.