Культура 17 декабря 2025 17:58

Подтверждено появление Путина в одном из эпизодов мультфильма «Простоквашино»

Президент России Владимир Путин действительно появляется в качестве персонажа в одном из эпизодов мультфильма «Простоквашино». Об этом рассказали в компании «Союзмультфильм», передает ТАСС.

Ранее в СМИ появились кадры с анимационным изображением российского лидера вместе с героями мультипликационного сериала – Котом Матроскиным, Дядей Федором, Почтальоном Печкиным и другими.

Ранее, на ПМЭФ-2025, председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева сообщила, что Путин как персонаж может появиться в мультсериале «Простоквашино».

Тогда она высказала мнение, что глава государства и Кот Матроскин могут составить яркий и запоминающийся дуэт, который сможет заинтересовать зрителей во всем мире.

