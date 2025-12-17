Подтверждено появление Путина в одном из эпизодов мультфильма «Простоквашино»

Президент России Владимир Путин действительно появляется в качестве персонажа в одном из эпизодов мультфильма «Простоквашино». Об этом рассказали в компании «Союзмультфильм», передает ТАСС.

Ранее в СМИ появились кадры с анимационным изображением российского лидера вместе с героями мультипликационного сериала – Котом Матроскиным, Дядей Федором, Почтальоном Печкиным и другими.

Ранее, на ПМЭФ-2025, председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева сообщила, что Путин как персонаж может появиться в мультсериале «Простоквашино».

Тогда она высказала мнение, что глава государства и Кот Матроскин могут составить яркий и запоминающийся дуэт, который сможет заинтересовать зрителей во всем мире.