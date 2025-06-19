Путин может стать героем мультфильма «Простоквашино»

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин может стать персонажем отечественного мультфильма «Простоквашино». Об этом сообщила председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева на сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Там еще должен появиться президент, в „Простоквашине“ — он должен там приехать», – сказала Слащева.

По ее словам, данная идея рассматривается в контексте стратегии «мягкой силы» — с целью продвижения российской культуры в мире.

Слащева уверена, что глава государства и кот Матроскин могут составить яркий и запоминающийся дуэт, который сможет заинтересовать зрителей во всем мире.

ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня.