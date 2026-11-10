Подтверждена гибель 128 собак после вакцинации препаратом «Мультикан-8»

После вакцинации препаратом «Мультикан-8» погибли 128 собак, в еще 49 случаях выясняются все обстоятельства. Об этом сообщили в пресс-службе производителя вакцины компании «Ветбиохим».

Напомним, что в августе появились сообщения о гибели животных, привитых этой вакциной. Позднее стало известно, что в 20-й серии вакцины обнаружили вирус Ауески, заражение которым часто фатально для домашних животных. Серию вакцин отозвали.

«Мы искренне сопереживаем каждой семье, потерявшей своего питомца, и понимаем, что никакая финансовая компенсация не сможет восполнить эту утрату… На сегодняшний день мы получили 177 обращений от владельцев животных. По 128 обращениям уже собраны необходимые документы, остальные находятся в процессе оформления и уточнения информации. При этом 104 владельца уже получили финансовую компенсацию и необходимую консультационную поддержку», – рассказали в «Ветбиохиме».

Компания возмещает расходы на вакцинацию и лечение питомцев, а также стоимость животных и компенсацию морального вреда. Для оформления компенсации необходим минимальный набор документов. Так, для подтверждения факта вакцинации достаточно фотографии записи в ветеринарном паспорте животного. В 6 случаях в выплате компенсации было отказано, поскольку применялись другие серии вакцины, а связь между вакцинацией и гибелью собак установить не удалось.

«Параллельно мы продолжаем расследование причин произошедшего и усиливаем контроль качества продукции. Для нас важно не только поддержать пострадавшие семьи, но и сделать все возможное, чтобы подобная ситуация не повторилась», – отметили в пресс-службе компании.