Подрядчики реконструкции казанского молзавода спорят из-за провалившегося асфальта

Казанская компания «Альфадорстрой» пытается взыскать 2,9 млн рублей долга за выполненные на реконструкции казанского молочного комбината работы. Договор на устройство дорожных покрытий на территории предприятия на улице Академика Арбузова, 7 в Казани «Альфадорстрой» заключил с фирмой «ПлауэнСервис» из Волжска еще 20 мая 2021 года.

По расчетам казанцев стоимость выполненных ими работ составила 4,3 млн рублей. В подтверждение «Альфадорстрой» представил в Арбитражный суд РТ акт о приемке выполненных работ, справку об их стоимости и затратах. Впрочем, все эти документы были подписаны только им. С учетом оплаты «ПлаэнСервисом» 1,4 млн рублей истец просил взыскать с компании из Волжска оставшиеся 2,9 млн рублей долга.

В свою очередь, заказчик-генподрядчик работ сообщил, что выплатил подрядчику аванс в размере 2,1 млн рублей, но тот сделал работу некачественно. В частности, щебенка в основание дороги была уложена с нарушением проекта - вдоль цоколя здания образовались провалы. Также оказались повреждены 3 стеновые сэндвич-панели и пожарная лестница.

Само асфальтовое покрытие было также устроено неверно: его уровень на 150 мм превысил пол здания. Наконец, при укладке песчаной подушки оказалась повреждена ливневая канализация и произошел провал асфальта. Уже не говоря о том, что подрядчик не убрал за собой оставшиеся грунт и стройматериалы.

В связи с этим «ПлаэнСервис» был вынужден нанять другую компанию, «Стройдорснаб», которая исправила все недочеты. Это подтвердил и сам Казанский молкомбинат, который привлекли к участию в деле в качестве третьего лица. Стоимость «работы над ошибками» составила 6,1 млн рублей.

Заказчик потребовал от подрядчика, допустившего огрехи, возместить ему эту сумму. Тот сделать это отказался и, поскольку работы у него приняты не были, подал иск в суд. По делу была назначена судебная экспертиза. Она должна была определить объем, качество и стоимость фактически выполненных подрядчиком работ.

Но специалисты не смогли ответить ни на один из поставленных вопросов. Против дополнительной экспертизы по поводу качества уложенного «Альфастроем» покрытия, о которой ходатайствовала подрядная организация, выступил молкомбинат, так как она предполагала выбуривание кернов из асфальта.

Суд пришел к выводу о том, что экспертным путем установить качество выполненных работ в настоящее время не представляется возможным. По его мнению, их недостатки подтверждает акт осмотра от 9 июня 2021 года с фотоматериалами. Судя по ним, результат работ оказался непригоден для использования.

«Альфадорстрой» согласился с тем, что дефекты работ были. Вместе с тем он заявил о том, что не имеет отношения к провалам асфальта и прорыву ливневой канализации. По его мнению, это случилось из-за того, что «Стройдорснаб» уложил трубы, которые к тому же были сомнительного качества, с нарушениями.

Компании «Альфадорстрой» было отказано в иске. Однако она подала апелляционную жалобу. Ее рассмотрение в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде назначено на 6 апреля.

Строительная компания из Казани утверждает, что выполнила работы в соответствии с проектом и геодезическими замерами. Ранее никаких замечаний по их качеству, а также по поводу повреждения какого-либо имущества ему сделано не было. На осмотры подрядчика не приглашали. В связи с этим Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд принял решение рассмотреть это дело по правилам первой инстанции.

Казанский молочный комбинат в июле 2017 года перешел под управление ижевского холдинга «Комос групп». Ее управляющий акционер Андрей Шутов говорил СМИ, что первый этап модернизации комбината продолжался 2 года, с июля 2017-го по июль 2019-го. Его основной задачей был запуск предприятия в эксплуатацию после процедуры банкротства. Были реконструированы сами производственные мощности, поставлено современное оборудование ведущих мировых компаний. Реконструкция позволила комбинату увеличить производственные мощности по переработке молока-сырья до 500 тонн в сутки.

«Татар-информ» рассказывал о том, что Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал это событие знаковым. «Казанский молочный комбинат — один из старейших и важнейших комбинатов нашей республики. Были времена, когда уже предприятие оказалось на дне, и вот появился инвестор. Это наш стратегический партнер», — отмечал Минниханов на открытии предприятия после реконструкции. Руководитель республики также выразил уверенность в том, что в Татарстане достаточно как молока, так и производственных мощностей, чтобы обеспечить жителей качественным питанием.

Тогда же сообщалось о том, что инвестпроект модернизации Казанского молкомбината запланирован в три этапа: с 2017 по 2021 год. Общий предполагаемый объем инвестиций составит 3,5 млрд руб. На втором этапе мощность увеличится до 1 тыс. тонн в сутки. Третий этап реконструкции пройдет в 2020-2021 годах и будет включать в себя модернизацию вспомогательных производств и строительство локальных очистных сооружений.

«По итогам реализации данного проекта предприятие выйдет на объемы переработки 1 тыс. тонн молока-сырья в сутки и станет одним из крупнейших молокоперерабатывающих заводов России», — говорилось в релизе Минсельхозпрода РТ.

Судя по заявлениям Шутова, сроки реконструкции были скорректированы. О третьем этапе модернизации, который в перспективе позволит увеличить мощности по переработке до 1-1,2 тыс. тонн в сутки, он заявил в июле 2022 года. По данным Союза производителей молока РТ Казанский молкомбинат входит в тройку лидеров по его переработке в Татарстане. Наше агентство сообщало о том, что республика в этом году планирует побить рекорд по производству «белого золота» в 2 млн тонн.