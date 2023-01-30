На Восток – мороженое, в Европу – сливочное масло: куда текут молочные реки Татарстана

Побить рекорд по производству молока в 2 млн тонн планирует Татарстан в этом году. Какие шаги уже сделаны для этого и хватит ли мощностей в республике для переработки такого объема продукции – в материале «Татар-информа».

Сейчас на разных стадиях строительства находятся 25 ферм, рассчитанных в целом на 25,8 тыс. коров

Фото: © «Татар-информ»

«Ожидаемый эффект от реализации проектов – более 130 тыс. тонн молока в год»

В Татарстане в этом году производство молока планируется увеличить на 1,5%, а поголовье крупного рогатого скота в сельхозформированиях – до 643 тыс. голов. Для этого в республике реализуются инвестиционные проекты по строительству животноводческих комплексов молочного скотоводства. Уже сейчас на разных стадиях строительства находятся 25 ферм, рассчитанных в целом на 25,8 тыс. коров.

«Совокупный ожидаемый эффект от реализации этих проектов – более 130 тыс. тонн молока в год. Объекты строятся на собственные средства фермеров или за счет кредитов. Затем они подают документы на возмещение 30% части затрат», – сообщили корреспонденту «Татар-информа» в Минсельхозпроде РТ.

Более того, реализуются приоритетные инвестиционные проекты, перечень которых формируется на основе инвестиционного меморандума. В конце 2022 года их утвердил Кабинет Министров РТ. Несколько проектов заявлено в сфере сельского хозяйства, в том числе по строительству животноводческих комплексов.

В агрофирме «Возрождение» Арского района в 2020 году началось строительство комплекса на 1,2 тыс. голов дойного стада с доильным залом Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Так, в этом году завершится создание комплекса «Наратлы» на 3,5 тыс. коров и площадок для выращивания молодняка крупного рогатого скота на 5,1 тыс. голов в Бугульминском районе. Реализация проекта началась в 2019 году и оценивается почти в 4,5 млрд рублей.

В агрофирме «Возрождение» Арского района в 2020 году началось строительство комплекса на 1,2 тыс. голов дойного стада с доильным залом. Проект на 380 млн рублей будет завершен тоже в этом году. Еще планируется завершить строительство второй очереди молочного комплекса на 1 тысячу коров в агрофирме «Чишма» Актанышского района. Первая очередь была сдана еще в 2021 году, на все работы будет потрачено более 1 млрд рублей.

В дополнение к этим проектам в 2023 году будет достроен второй этап молочного комплекса на 1,3 тыс. голов в селе Мокрые Курнали Алексеевского района за 449,7 млн рублей и введена в эксплуатацию молочно-товарная ферма на 440 голов для содержания и доения коров в селе Нижняя Береске Атнинского района за 160 млн рублей.

Снижение поголовья коров в республике в начале 2022 года министерство объяснило тем, что в хозяйствах проводились мероприятия по выбраковке низкопродуктивных коров и «очищению» от лейкоза Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Хозяйства Татарстана закупят свыше 10 тыс. племенных коров

Новые молочные комплексы потребуется заполнить необходимым количеством животных. В части поставки племенного скота Минсельхозпрод Татарстана не видит проблем, так как имеется достаточно предложений по продаже импортных и отечественных коров.

В прошлом году, например, хозяйства закупили более 19 тыс. племенных нетелей, в том числе 12 505 голов импортного скота. На этот год запланирована закупка более 10 тыс. племенных животных.

Снижение поголовья коров в республике в начале 2022 года министерство объяснило тем, что в хозяйствах проводились мероприятия по выбраковке низкопродуктивных коров и «очищению» от лейкоза.

«За счет собственного воспроизводства, а также покупки нетелей ситуация на 1 января 2023 года стабилизировалась. Поголовье коров было восстановлено. Хотя по сравнению с 2021 годом к началу прошлого года число коров в сельхозформированиях республики увеличилось на 3,6 тыс. голов и составило 228 тыс., или 102%», – рассказали в министерстве.

Самый большой прирост поголовья наблюдается в Мензелинском районе – на 3,2 тыс. коров, в Азнакаевском – на 1,6 тыс., в Кукморском – на 1,4 тыс., в Мамадышском – на 1,1 тыс., в Сабинском – на 916, в Атнинском – на 803, в Муслюмовском – на 599.

Увеличили производство молока в прошлом году Кукморский, Сабинский, Мензелинский, Атнинский, Балтасинский и Бугульминский районы. Наибольший спад производства отмечен в Алькеевском, Кайбицком, Заинском, Зеленодольском, Чистопольском и Сармановском районах. В основном это как раз и было связано с сокращением поголовья крупного рогатого скота.

За прошлый год Татарстан впервые произвел более 2 млн тонн молока Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Дополнительная выручка от реализации молока составила 2,3 млрд рублей»

За прошлый год Татарстан впервые произвел более 2 млн тонн молока. Как пояснял ранее министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, такого показателя удалось добиться благодаря целому ряду проводимых мероприятий. «Весь комплекс мер позволил достичь показателя среднегодовой продуктивности коров в сельхозформированиях на 7,1 тонны, что больше на 108% к уровню 2021 года», – сказал он.

В прошлом году было построено и введено в эксплуатацию 22 молочных комплекса общей мощностью 18 тыс. коров. «Строительство и ввод современных молочных комплексов формируют базу для дальнейшего увеличения производства на уровне 2-3% ежегодно», – отметили в Минсельхозпроде.

Для сбалансированного кормления скота в 18 районах было построено 38 кормовых центров, обслуживающих более 139 тыс. голов крупного рогатого скота не только сельхозформирований, но и личных подсобных хозяйств.

«На сегодня 157 хозяйств республики работают с цифровыми системами, которые обслуживают 162 тыс. коров. Это составляет 73% от дойного поголовья сельхозформирований. В данных хозяйствах производится 79% молока, и они обеспечили рост объемов на 76 тыс. тонн при увеличении продуктивности на 202 кг на корову. Дополнительная выручка от реализации молока составила 2,3 млрд рублей», – сообщили в пресс-службе министерства.

В этом году продуктивность коров планируется довести до 7,2 тонны, или на 101,1% к уровню 2022 года. Для сбалансированного кормления скота будет построено еще 22 кормовых центра в 16 районах.

Рост производства молока в республике привел к повышению объемов его переработки Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ключевыми импортерами молока являются Сингапур, Белоруссия, Сербия

Нарастить производство молока в Татарстане намерены и благодаря мерам господдержки. Для стимулирования производства в этой области предусмотрены субсидии в объеме 1,2 млрд рублей с софинансированием из федерального бюджета. Это на 112 млн рублей больше, чем в прошлом году.

Кроме того, на поддержку племенного животноводства запланировано 1,2 млрд рублей, из которых 1,1 млрд пойдут на племподдержку крупного рогатого скота.

Рост производства молока в республике привел к повышению объемов его переработки. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, ежесуточный объем переработки молока за 2022 год превысил 3,9 тыс. тонн. Это больше на 16,2% по сравнению с 2021 годом.

Кроме этого, Татарстан активно экспортирует молоко и молочную продукцию в другие регионы России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья. Например, в прошлом году было экспортировано молочной продукции на сумму 8,6 млн долларов, а за 2021 год – на 4,3 млн долларов.

Так, в 2022 году в другие страны Татарстан продал сыры и творог на 1,6 млн долларов, мороженое – на 2,9 млн долларов, молоко и сливки – на 1,3 млн долларов, сливочное масло – на 2,4 млн долларов, молочную сыворотку – на 200 тыс. долларов.

«Ключевыми странами-импортерами являются Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Сингапур, Белоруссия, Сербия, Абхазия, Монголия, Таджикистан, – отметили в Минсельхозпроде. – В страны Ближнего Востока было отгружено мороженое, в Европу – сливочное масло, мороженое и молочная сыворотка, в Азию – мороженое, молоко, сливки, сливочное масло, сыры, творог, молочная сыворотка».

Имеющиеся мощности по переработке молока в республике до конца не загружены. Это касается и крупных переработчиков, и небольших предприятий Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Рынок сбыта необходимо развивать как внутри Татарстана, так и в целом по России»

Генеральный директор Татмолсоюза Денис Пирогов в беседе с корреспондентом «Татар-информа» отметил, что имеющиеся мощности по переработке молока в республике до конца не загружены. Это касается и крупных переработчиков, и небольших предприятий. «Они развиваются, и в прошлом году многие смогли эти линии довести до ума, запустить производство. Поэтому мощностей хватает», – сказал он.

При этом, по мнению собеседника агентства, есть проблемы с реализацией, поскольку в 2022 году «спрос на конечную молочную продукцию несколько стагнировался примерно на уровне 1%». Рынок сбыта необходимо развивать как внутри Татарстана, так и в целом по России, подчеркнул Пирогов.

«И на экспортные возможности надеемся. Сейчас сдерживающим фактором является курс доллара. Если курс будет в районе 70-75 рублей за доллар, то это позволит дальше заниматься развитием экспорта. А экспортные возможности очень большие – Китай, Ближний Восток, Африка. То есть те дружественные страны, которые контакты с нами не прекратили», – добавил он.

Вместе с тем Пирогов убежден, что в этом году определенный рост производства молока также произойдет. «Чтобы увеличить производство молока, нужен рост продуктивности коров. Это значит повышение генетических параметров. Увеличение поголовья коров – второй показатель. Запланировано более десяти крупных проектов по вводу дополнительных мощностей для производства сырого молока, новых животноводческих комплексов. Все это касается увеличения производства», – пояснил он.

Кроме того, необходимо сохранить государственную поддержку для производителей и переработчиков молока, заметил гендиректор Татмолсоюза. «Но хотелось бы увеличить. Мы считаем, что поддержка должна быть на уровне 7-8 рублей на один килограмм молока. Сегодня это на порядок меньше. Для поддержки производства сырого молока также необходимо сохранить субсидии на корма, как и в прошлом году. Это серьезный стимул, чтобы развивать кормовую базу, производство концентрированных кормов. На этом будем настаивать. С таким предложением мы уже обращались в Минсельхозпрод в конце прошлого года. В этом году будем дальше лоббировать», – заявил он.

«В России молока не хватает и есть спрос на него, поэтому необходимо расширить реализацию в целом по стране» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татарстан является одним из основных производителей молока в России»

Председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров также убежден, что региону необходимо искать новые рынки сбыта молочной продукции.

«В России молока не хватает и есть спрос на него, поэтому необходимо расширить реализацию в целом по стране. В принципе, мы молоко далеко поставляем – доходим до Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, Екатеринбурга. Большая часть молока уходит за пределы республики», – отметил он.

Байтемиров подчеркнул, что Татарстан является одним из основных производителей молока в России. Кроме того, по его мнению, нужно увеличить переработку молока, а мощностей для этого в республике хватает. «Сейчас запланировано строительство перерабатывающих предприятий», – сказал он.