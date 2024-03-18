Подрядчика здания в Альметьевске, где наледь упала на ребенка, могут отправить под стражу

В Альметьевске после схода снега на мужчину с пятимесячным ребенком задержали 58-летнего представителя подрядной организации, ответственной за уборку снега. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, в минувшую пятницу возле клиники педиатрии на улице Аминова с козырька балкона 10-го этажа упала снежная наледь. В результате пострадал пятимесячный ребенок, которого мать привезла на коляске в поликлинику, находящуюся на первом этаже. С закрытой черепно-мозговой травмой мальчик госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Помимо него травмы получил 33-летний мужчина.

В настоящее время возбуждено уголовное дело факту причинения тяжкого вреда здоровью и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По подозрению в совершении преступления задержан 58-летний представитель подрядной организации, ответственной за уборку снега.

«Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», – указал представитель ведомства.